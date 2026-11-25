Tecnología
Regreso de Jensen Huang a Nvidia podría sacudir el bolsillo de los colombianos: experto señala qué podría suceder
Los movimientos de la compañía estadounidense podrían abrir oportunidades, pero también nuevos riesgos económicos.
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25 de noviembre de 2026 a las 6:14 p. m.
Los expertos advierten que el optimismo alrededor de Nvidia todavía no garantiza estabilidad para los mercados. Foto: Getty Images
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