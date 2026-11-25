En un mismo día Bayern Múnich perdió, PSG igualó y Barcelona subió posiciones aprovechándose de la desgracia de dos favoritos en Champions League 2026/2027.

El cuadro germano se fue derrotado por Lille, quien no había logrado ganar en cinco jornadas que se habían jugado durante la fase de liga.

Bayern Munich dio menos miedo que de costumbre y fue derrotado 2-1 en casa del Lille francés, este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Un tanto de cabeza del francés Dayot Upamecano en el minuto 15′ adelantó al gigante alemán y le permitió controlar la primera mitad, antes de que los locales reaccionaran.

Nada más volver del descanso se anuló un tanto en contra de Joshua Kimmich (46′) tras una revisión en el VAR pero el Lille pudo lograr el empate en el 62′ con un tiro cruzado en el área del japonés Ayase Ueda.

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Fue entonces cuando llegó el gol de la remontada de manera casi surrealista: Ethan Mbappé se fue en solitario en un contragolpe desde el centro del campo y, con todo el arco para él, envió al palo y el balón rebotó entonces con mala fortuna en el alemán Aleksandar Pavlovic, que marcó en contra del campeón de la Bundesliga (67′).

En la clasificación del grupo único de 36 equipos de la Champions, el Bayern se queda anclado en los 8 puntos y es apenas 15º, en la mitad de la zona de repesca.

Entre lo poco favorable para el cuadro alemán fue el regreso de Luis Díaz. El colombiano jugó los últimos 15 minutos, pero no logró ser el salvador del cuadro rojo en la visita a territorio galo.

PSG pinchó con Roma

PSG, vigente bicampeón europeo, se dejó un empate (2-2) ante la Roma, este miércoles en el Parque de los Príncipes, para dejar al Real Madrid como líder en solitario de la Champions, único equipo que cuenta las cinco jornadas disputadas por victorias.

Mario Hermoso (5′) adelantó a los locales en los primeros minutos del juego en el Parque de los Príncipes. A la media hora de juego empató el campeón gracias a un cabezazo en el primer palo del ucraniano Illya Zabarnyi tras un córner lanzado por Senny Mayulu (31′).

Ousmane Dembélé (62′), que acababa de entrar al campo en sustitución de Ferran Torres igualó de penal.

Hacia el cierre del juego Donyell Malen, que también había entrado en la segunda parte, batió a Matvey Safonov (78′) para firmar el empate definitivo a dos goles.

Barça salió invicto

Barcelona se impuso 4-1 en el campo del Sabah azerbaiyano, este miércoles en la Liga de Campeones con un doblete de Anthony Gordon, para afianzarse entre los ocho primeros del máximo torneo continental.

Los dos goles de Anthony Gordon (31) y otros dos de Karim Adeyemi (55′) y Gabriel Jesus (60′) dieron los tres puntos a los azulgranas en el Estadio Olímpico de Bakú, donde Joy Lance Mickels descontó para los locales (63′).

Los catalanes se colocaron provisionalmente en la cuarta posición de la Liga de Campeones, en un puesto que da acceso directo a los octavos de final a falta de tres jornadas para el final de la fase liga del torneo continental.

Sin su joven estrella Lamine Yamal, que se quedó en Barcelona por unas molestias en su tobillo derecho, el técnico Hansi Flick rotó a los más habituales ante un Sabah que ha perdido cuatro de sus cinco encuentros en el torneo continental.