Atlético Nacional tiene sus ojos puestos en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll. Sin embargo, tomando en cuenta que en 2027 jugará la Copa Libertadores, la necesidad de tener una nómina amplia hace que los rumores de fichajes empiecen a tomar fuerza.
Con ese panorama, Atlético Nacional ya tiene un regreso confirmado para 2027: Andy Batioja. El atacante, de 20 años, estaba a préstamo en Fortaleza, pero debe regresar al verde, que es donde tiene contrato.
Andy Batioja regresa a Atlético Nacional para 2027
El préstamo de Batioja con Fortaleza fue desde enero y hasta el próximo mes de diciembre de 2026. De momento, no hay información sobre otra posible cesión o una venta para el jugador que tuvo paso por la Selección Colombia Sub-20 de 2025.
“Andy Batioja (20) finaliza su vínculo con Fortaleza y regresa a Atlético Nacional para 2027. El extremo espera definir su futuro el próximo mes”, informó el periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de fichajes, en su cuenta de X.
🚨 Andy Batioja (20) finaliza su vínculo con #FortalezaFC y regresa a #AtléticoNacional para 2027. El extremo espera definir su futuro el próximo mes. 😎🟢⚪️ @StakeColombia https://t.co/6Ef7jZPmYP— Pipe Sierra (@PSierraR) November 25, 2026
¿Quién es Andy Batioja? El jugador que regresa de su préstamo a Atlético Nacional
Andy Duván Batioja Rentería nació el 31 de enero de 2006. Tiene 20 años, se desempeña principalmente como delantero o extremo izquierdo, y mide 1.83 metros de altura. Como ‘el gigante calidoso’ lo llegó a calificar, hace un tiempo, El Colombiano.
Batioja es otro resultado de las categorías juveniles en Atlético Nacional. Además del verde de Antioquia, jugó en Houston 2, de Estados Unidos, y el ya mencionado Fortaleza del FPC.
Lista de jugadores que regresan a Atlético Nacional para 2027
Estos son los tres jugadores que regresan a Atlético Nacional para 2027, luego de jugar a préstamo en 2026:
- Emilio Aristizábal: a préstamo en Toronto FC
- Andy Batioja: a préstamo en Fortaleza
- Kilian Toscano: a préstamo en Independiente Santa Fe
Sobre Emilio Aristizábal aún no hay muchos detalles y el panorama podría cambiar. Sin embargo, la prensa deportiva ha informado que, de momento, el regreso del delantero a Nacional sería muy probable para 2027.
En cuanto a Kilian Toscano, sí hay novedades. Por contrato, debería regresar a Nacional para 2027; sin embargo, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que envió una oferta al verde de Antioquia para quedarse con el jugador.
“Estamos a la espera. Se le hizo una propuesta a Atlético Nacional (por Kilian Toscano) y esperamos la propuesta de ellos”, dijo Méndez, a principios del mes de noviembre, en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports.