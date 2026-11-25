Atlético Nacional tiene sus ojos puestos en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll. Sin embargo, tomando en cuenta que en 2027 jugará la Copa Libertadores, la necesidad de tener una nómina amplia hace que los rumores de fichajes empiecen a tomar fuerza.

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Con ese panorama, Atlético Nacional ya tiene un regreso confirmado para 2027: Andy Batioja. El atacante, de 20 años, estaba a préstamo en Fortaleza, pero debe regresar al verde, que es donde tiene contrato.

Andy Batioja regresa a Atlético Nacional para 2027

El préstamo de Batioja con Fortaleza fue desde enero y hasta el próximo mes de diciembre de 2026. De momento, no hay información sobre otra posible cesión o una venta para el jugador que tuvo paso por la Selección Colombia Sub-20 de 2025.

“Andy Batioja (20) finaliza su vínculo con Fortaleza y regresa a Atlético Nacional para 2027. El extremo espera definir su futuro el próximo mes”, informó el periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de fichajes, en su cuenta de X.

🚨 Andy Batioja (20) finaliza su vínculo con #FortalezaFC y regresa a #AtléticoNacional para 2027. El extremo espera definir su futuro el próximo mes. 😎🟢⚪️ @StakeColombia https://t.co/6Ef7jZPmYP — Pipe Sierra (@PSierraR) November 25, 2026

¿Quién es Andy Batioja? El jugador que regresa de su préstamo a Atlético Nacional

Andy Duván Batioja Rentería nació el 31 de enero de 2006. Tiene 20 años, se desempeña principalmente como delantero o extremo izquierdo, y mide 1.83 metros de altura. Como ‘el gigante calidoso’ lo llegó a calificar, hace un tiempo, El Colombiano.

Batioja es otro resultado de las categorías juveniles en Atlético Nacional. Además del verde de Antioquia, jugó en Houston 2, de Estados Unidos, y el ya mencionado Fortaleza del FPC.

Lista de jugadores que regresan a Atlético Nacional para 2027

Estos son los tres jugadores que regresan a Atlético Nacional para 2027, luego de jugar a préstamo en 2026:

Emilio Aristizábal: a préstamo en Toronto FC Andy Batioja: a préstamo en Fortaleza Kilian Toscano: a préstamo en Independiente Santa Fe

Sobre Emilio Aristizábal aún no hay muchos detalles y el panorama podría cambiar. Sin embargo, la prensa deportiva ha informado que, de momento, el regreso del delantero a Nacional sería muy probable para 2027.

En cuanto a Kilian Toscano, sí hay novedades. Por contrato, debería regresar a Nacional para 2027; sin embargo, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que envió una oferta al verde de Antioquia para quedarse con el jugador.

Kilian Toscano (der.) podría regresar a Nacional para 2027, aunque a Santa Fe le interesa quedarse con sus servicios. Foto: Getty Images

“Estamos a la espera. Se le hizo una propuesta a Atlético Nacional (por Kilian Toscano) y esperamos la propuesta de ellos”, dijo Méndez, a principios del mes de noviembre, en diálogo con Medio Tiempo de Win Sports.