En algunas islas del océano Pacífico, los efectos de las antiguas pruebas nucleares de Estados Unidos siguen presentes décadas después de las detonaciones. Un estudio científico identificó cesio-137, un elemento radiactivo generado durante la fisión nuclear, en cocos que crecen en los atolones de Bikini y Rongelap, en las islas Marshall.

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El hallazgo también llamó la atención por los niveles de contaminación detectados en el suelo. Según las investigaciones, algunas muestras registraron concentraciones de cesio-137 superiores a las encontradas en determinadas zonas cercanas a Chernóbil menos de una década después del accidente nuclear de 1986.

El origen de esta contaminación se remonta a los ensayos atómicos que Estados Unidos llevó a cabo entre 1946 y 1958. Durante ese periodo, el país detonó 66 armas nucleares en los atolones de Bikini y Enewetak, con una energía acumulada equivalente a unos 108 megatones de TNT, una cifra que refleja la magnitud de las explosiones.

Foto de referencia de una bomba nuclear. Foto: Foto: Getty images.

Entre aquellas pruebas destacó Castle Bravo, detonada el 1 de marzo de 1954 en el atolón de Bikini. Con una potencia de 15 megatones, fue más de mil veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima. La explosión produjo una lluvia radiactiva que llegó a comunidades ubicadas a cientos de kilómetros, entre ellas las de Rongelap y Utirik.

Consecuencias que siguen con el paso del tiempo

Las consecuencias de las pruebas nucleares en las islas Marshall continuaron mucho después de que terminaran las detonaciones. Un estudio publicado en la revista Health Physics, que examinó la dispersión de materiales radiactivos en 32 atolones e islas, determinó que 20 de los 66 ensayos dejaron depósitos importantes de residuos en territorios habitados.

Imagen de referencia del Océano Pacífico. Foto: Getty Images

Entre las sustancias identificadas se encontraban cesio-137, estroncio-90, plutonio y americio. Sin embargo, la contaminación no afectó a todas las comunidades por igual, ya que algunas zonas recibieron niveles de exposición superiores a otras.

La magnitud del problema también quedó documentada en tres investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), realizadas por científicos de la Universidad de Columbia. Uno de estos trabajos encontró concentraciones elevadas de cesio-137 en muestras de suelo de Naen, Runit y Enjebi, con registros de hasta 7.140 becquereles por kilogramo en Naen y 2.850 en Enjebi, dentro del atolón de Enewetak.

A la contaminación radiactiva que persiste en las islas Marshall se suma la preocupación por los efectos del cambio climático. Foto: Getty Images

A la contaminación radiactiva que persiste en las islas Marshall se suma la preocupación por los efectos del cambio climático. En la isla de Runit, parte de los residuos contaminados recogidos durante las labores de limpieza de la década de 1970 fue depositada en un cráter y cubierta con una estructura de hormigón conocida como la cúpula de Runit. Actualmente, fenómenos como las tormentas, la erosión costera y el aumento del nivel del mar generan dudas sobre la estabilidad de este depósito.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Scientific Reports analizó mediante modelos cómo las tormentas podrían remover los sedimentos contaminados y favorecer el desplazamiento de materiales radiactivos. Aunque los resultados plantean posibles escenarios de dispersión de radionucleidos, los investigadores advierten que estas proyecciones no demuestran por sí solas un incremento del riesgo para la salud de las comunidades cercanas.