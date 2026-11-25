Ariel Antonio Velásquez-Morales, un ciudadano ecuatoriano que ingresó de manera irregular a Estados Unidos, terminó enfrentándose a las autoridades migratorias después de ganar un importante premio de la lotería estatal de Massachusetts.

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Lo que inicialmente parecía un golpe de suerte acabó convirtiéndose en una situación que cambió el rumbo de su vida.

Velásquez-Morales adquirió un boleto de lotería de 10 dólares en un establecimiento comercial de East Boston, sin imaginar que sería el ganador.

On Nov. 24, ICE Boston arrested Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador, during operations in East Boston, Mass. Velasquez-Morales entered the United States illegally on May 15, 2013. He was ordered removed by an immigration judge on April 24, 2014. https://t.co/YieIbY7afF — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

El 18 de noviembre acudió a reclamar el dinero y, siguiendo una costumbre bastante extendida en Estados Unidos, posó junto al enorme cheque para tomarse una fotografía y recordar aquel momento. Posteriormente, la imagen fue difundida en las redes sociales oficiales de la lotería de Massachusetts.

La publicación alcanzó a decenas de miles de personas, entre ellas agentes y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo encargado de hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos.

De esta manera, el ganador pasó de celebrar su fortuna a convertirse en el protagonista de una noticia relacionada con su situación migratoria.

El ecuatoriano ya tenía antecedentes ante las autoridades migratorias, pues había ingresado irregularmente a territorio estadounidense y en 2014 recibió una orden de deportación. Sin embargo, su reciente aparición pública tras ganar el premio terminó llamando la atención de los funcionarios del ICE.

El hombre fue capturado por la agencia de migraciones en EE.UU. Foto: Colprensa.

Tan solo seis días después de hacerse con el premio millonario, las autoridades pusieron en marcha un operativo que terminó con su detención.

En este contexto, el boleto de apenas 10 dólares que había comprado en East Boston, y que inicialmente representó una oportunidad inesperada de mejorar su situación económica, terminó exponiéndolo ante las autoridades migratorias y desencadenando su arresto.

Cave recordar que para reclamar un premio de esa magnitud, Velásquez-Morales tuvo que presentarse en persona en la sede de la Lotería.