El New York Times (NYT) reveló una nueva intrusión que habría expuesto información no clasificada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Alerta en Estados Unidos: hackers atacan al FBI y al Departamento de Agricultura

Este presunto ataque informático se reportó en una temporada en la que el país norteamericano ha sufrido relevantes ofensivas cibernéticas que ya provocaron en semanas pasadas diferentes consecuencias, entre las que destacó el bloqueo aéreo de EE. UU.

“Según fuentes familiarizadas con el asunto, las intrusiones afectaron a un sistema de análisis de inteligencia de código abierto, una red informática que busca información relevante en material público no clasificado”, informó el NYT.

Imagen de referencia de un ataque cibernético. Foto: Gemini

Aclararon que sus fuentes informaron que, aunque no quedó clara la información que fue infiltrada, el material clasificado no corrió peligro.

¿Por qué es grave una filtración en estas agencias?

Cualquier ataque a la CIA es de máxima gravedad geopolítica y de seguridad nacional en Estados Unidos porque esta entidad resguarda información clasificada estratégica, redes globales de espionaje humano y herramientas de ciberinteligencia de alto nivel.

La filtración de una información de estas entidades representa un riesgo directo para las operaciones encubiertas de las Fuerzas Militares de Estados Unidos y la estabilidad diplomática internacional.

Sobre el nuevo espionaje reportado, el NYT informó que, al parecer, “un pirata informático obtuvo acceso no autorizado a al menos un sistema gubernamental” .

Vale la pena recordar que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no negó que la semana pasada el FBI sufrió un ataque en el que habían pirateado una base de datos nacional utilizada para intercambiar información entre agencias policiales locales, estatales y federales sobre sospechosos de delitos.

Imagen del FBI y de Donald Trump. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Las grandes interrupciones tecnológicas de las últimas semanas han afectado el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico de miles de usuarios en todo Estados Unidos, incluida también una red de alto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

El presidente Donald Trump llamó a los ciudadanos a “relajarse”, mientras las autoridades aseguran que los incidentes no han estado relacionados con actividades delictivas.