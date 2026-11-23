En las últimas horas, la congresista republicana, María Elvira Salazar, envió una misiva al dueño de la red social X, Elon Musk, solicitando eliminar la cuenta de X del expresidente Gustavo Petro.

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“Deseo llamar su atención sobre las graves violaciones del código de conducta de X Corp. cometidas por un antiguo jefe de Estado de Sudamérica”, dijo Salazar

“Gustavo Petro, quien fue presidente de Colombia desde 2022 hasta el 7 de agosto de este año, está publicando llamamientos explícitos al derrocamiento violento del Gobierno colombiano”, continuó diciendo la congresista.

Carta enviada por María Elvira Salazar Foto: Foto: suministrada

Salazar aprovechó para citar un mensaje publicado por el ex jefe de Estado en el que contenía un video que, según la congresista, podría conducir al derrocamiento del gobierno.

“Compartió un vídeo suyo en X en el que afirma que lo que hay que hacer es tomar las calles y que hacerlo conduciría a la restauración del derrocamiento del presidente Abelardo de la Espriella”, dice el mensaje.

“Gustavo Petro representa una amenaza para la continuidad de la democracia en el país de Colombia. La publicación de Petro en X constituye una clara violación de sus políticas. Por favor, hagan lo correcto y eliminen su cuenta de su plataforma”, solicitó la congresista.

Cabe recordar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia solicitó formalmente a la red social X la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro por “posible incitación a la violencia”.

María Elvira Salazar y Gustavo Petro. Foto: Getty Images

Según ha informado la cartera ministerial en un comunicado, la petición fue remitida este domingo al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma tecnológica a raíz de una publicación difundida el sábado por Petro.

“Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, dice el comunicado, acompañado de un vídeo de su intervención del pasado 19 de noviembre en Cali durante la jornada de paro nacional.

En dicha grabación, el exmandatario afirma que “lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato” y sostiene que, si se congregan millones de personas, corresponde a la ciudadanía restaurar lo que denomina la “democracia real”, unas declaraciones que, según el gobierno colombiano, desconocen la elección democrática de De la Espriella.

La congresista republicana le hizo la petición a Elon Musk sobre la cuenta de Gustavo Petro. Foto: AP / Presidencia

La cartera dijo que la red social X “no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”.