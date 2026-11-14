Video l Así fue la explosión del propulsor Super Heavy de SpaceX tras un fallo en su aterrizaje

La empresa SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk, tiene previsto intentar este sábado, 14 de noviembre de 2026, recuperar la segunda etapa de su megacohete Starship, en una maniobra sin precedentes. El nuevo intento se produce después de que el viernes, 13 de noviembre, la compañía decidiera abortar la recuperación de la primera etapa, debido a un problema técnico.

Musk, considerado el hombre más rico del mundo, ha transformado la industria aeroespacial con el desarrollo de los cohetes Falcon, parcialmente reutilizables, que realizan lanzamientos de satélites de manera habitual y transportan astronautas hacia la Estación Espacial Internacional.

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Ahora, su apuesta está centrada en Starship, un sistema diseñado para ser completamente reutilizable. Entre los ambiciosos objetivos de la compañía se encuentran utilizar esta tecnología para desplegar centros de datos en el espacio y facilitar futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte.

Con una altura de 124 metros, Starship es considerado el cohete más grande y potente del mundo. El vehículo despegó el 13 de noviembre de 2026 desde la plataforma de lanzamiento de Starbase, en Texas, para realizar su decimoquinto vuelo de prueba.

Sin embargo, pocos minutos después del despegue surgieron complicaciones. La etapa inferior del cohete, conocida como Super Heavy, interrumpió su maniobra al detectar una anomalía en los sistemas de guiado, navegación y control, según explicó Dan Huot, director de comunicación de SpaceX.

Las imágenes del momento exacto cuando el cohete propulsor Super Heavy de SpaceX explotó en el golfo de México se han difundido en redes sociales. Debido a esta situación, SpaceX decidió dejar caer esta primera etapa —que había logrado recuperar en tres vuelos de prueba anteriores— en las aguas que bordean su base, donde explotó, en lugar de intentar una recuperación arriesgada.

Starship continúa su misión

Por su parte, la nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

“Starship y su escudo térmico están en buenas condiciones”, indicó SpaceX unas siete horas después de iniciar la misión.

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“No detectamos ningún problema con la nave ni con las condiciones necesarias para el retorno, así que todo sigue evolucionando favorablemente”, dijo Huot.

Por ahora, SpaceX prevé hacer regresar Starship a la Tierra tras más de 22 horas de vuelo y recuperarla este mismo sábado hacia las 15H20 (21H20 GMT), 4:20 p. m. hora Colombia, lo que constituiría una primicia y una proeza técnica.

*Con información de AFP.