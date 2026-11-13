Se apropian de su cuenta de WhatsApp con un sencillo engaño: la nueva modalidad de estafa que enciende las alarmas

¿Alguna vez ha recibido un mensaje de texto o una comunicación por WhatsApp de una persona desconocida? Aunque estas situaciones pueden parecer inofensivas, lo cierto es que detrás de este tipo de contactos podrían esconderse ciberdelincuentes que buscan engañar a los usuarios y obtener información personal.

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Un engaño que podría costarle su dinero

Esta nueva modalidad de estafa inicia cuando un supuesto comprador contacta a una persona a través de plataformas de compraventa como Wallapop, Vinted o Milanuncios. El delincuente aparenta estar interesado en adquirir el producto y, en ocasiones, acepta el precio sin intentar negociar para ganarse la confianza.

Una vez establece el contacto, el supuesto comprador propone continuar la conversación por WhatsApp. Si la víctima acepta, puede quedar expuesta a una estrategia de engaño que busca tomar el control de su cuenta. La Guardia Civil de España ya investiga este método fraudulento.

Foto de referencia de una persona hablando por WhatsApp. Foto: Getty Images

El engaño comienza cuando el supuesto comprador propone trasladar la negociación a WhatsApp, generalmente durante los primeros intercambios de mensajes. Si el vendedor acepta, debe compartir su número telefónico, un dato que los delincuentes utilizan para iniciar el proceso de suplantación de identidad.

Con ese número, el estafador intenta registrar la cuenta de WhatsApp de la víctima desde otro dispositivo. Para completar el procedimiento, necesita un código de verificación que la plataforma envía mediante un mensaje de texto al teléfono del propietario. Es entonces cuando recurre a excusas o engaños para obtenerlo.

Las autoridades han detectado una nueva modalidad que podría comprometer los dispositivos sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Una vez obtiene el código, el delincuente puede tomar el control de la cuenta y cerrar la sesión del dispositivo original. Desde ese momento, comienza a hacerse pasar por la víctima y contacta a sus familiares, amigos y conocidos para solicitarles dinero, aprovechándose de la confianza que tienen en el verdadero propietario del número.

Después de completar el fraude, los responsables suelen desaparecer junto con el perfil utilizado para contactar al vendedor y el número telefónico desde el que iniciaron la conversación. Estas operaciones pueden involucrar a grupos organizados que utilizan diferentes teléfonos y cuentas de correo electrónico para dificultar su identificación y continuar intentando estafar a otros usuarios.

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Por eso, ante cualquier mensaje que parezca demasiado bueno para ser cierto, las autoridades y expertos en seguridad digital recomiendan actuar con cautela, verificar la información y evitar compartir datos personales hasta confirmar la identidad del remitente.