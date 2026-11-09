Le vacían la cuenta bancaria en 15 segundos: la preocupante modalidad de estafa que ya está en varios países

Con el paso del tiempo, los ciberdelincuentes han encontrado nuevas formas de aprovechar los avances tecnológicos para ejecutar ataques informáticos cada vez más sofisticados.

Sus objetivos ya no se limitan a usuarios particulares: también buscan acceder a los sistemas de grandes compañías, robar información confidencial y obtener beneficios económicos a partir de actividades ilegales.

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Con el tiempo, estas prácticas evolucionaron. Los ataques dejaron de ser acciones aisladas de individuos que intentaban vulnerar sistemas y comenzaron a convertirse en operaciones organizadas, detrás de las cuales pueden estar redes de delincuentes con objetivos económicos.

Así se extendieron actividades como el robo de credenciales, la suplantación de identidad, el fraude bancario y la comercialización de información obtenida ilegalmente.

También surgieron mercados clandestinos en los que se ofrecen bases de datos, accesos a sistemas comprometidos y herramientas diseñadas para facilitar nuevos ataques informáticos.

Entre las modalidades que más preocupan se encuentra el phishing, una técnica que aprovecha la confianza de las personas para conseguir datos sensibles y, en algunos casos, facilitar el acceso a sus cuentas bancarias.

“En un intento típico de phishing, un hacker pretende ser alguien en quien la víctima puede confiar, como un colega, jefe, figura de autoridad o representante de una marca conocida. El hacker envía un mensaje que indica a la víctima que pague una factura, abra un archivo adjunto, haga clic en un enlace o realice alguna otra acción”, explica IBM.

Imagen de referencia de una estafa bancaria. Foto: Getty Images

La compañía señala que esta modalidad representa el 15 % de las filtraciones de datos y puede generar pérdidas promedio de 4,88 millones de dólares por incidente para las organizaciones.

Su efectividad está relacionada con que no necesita vulnerar directamente los sistemas informáticos. En cambio, se vale de engaños y estrategias de manipulación para conseguir que las propias víctimas entreguen contraseñas, datos bancarios u otra información confidencial.

Una de las formas más habituales de llevarlos a cabo es mediante correos electrónicos que aparentan provenir de entidades reconocidas, como bancos, empresas de servicios o tiendas en línea. Para darles credibilidad, los mensajes suelen imitar los logotipos, diseños y direcciones de las organizaciones originales.

Además, utilizan asuntos que generan preocupación o sensación de urgencia, como supuestos problemas con pedidos, facturas pendientes o solicitudes para actualizar información.

Sin embargo, el correo electrónico no es el único medio utilizado. Estas estrategias también se extienden a los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y las redes sociales. Una de sus variantes es el smishing, que consiste en enviar SMS fraudulentos en los que los criminales suplantan a empresas de telefonía, entidades bancarias o servicios de mensajería.

Imagen de referencia de ciberdelincuentes estafando a mujer. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Otra modalidad es el vishing, que recurre a llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por representantes de instituciones legítimas.

El alcance de estas amenazas también se refleja en las afectaciones registradas en diferentes regiones del mundo. De acuerdo con un reporte de CloudSEK, los países más afectados por la ciberdelincuencia en 2026 fueron India, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Japón, Canadá, Alemania y República Checa.