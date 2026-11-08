¿Están en peligro los hogares colombianos tras la ola mundial de hackeos? Esto advierte un experto

Los recientes ataques informáticos contra bancos, plataformas de criptomonedas, pantallas publicitarias y sistemas de refrigeración en supermercados han puesto en evidencia los riesgos de la tecnología conectada a internet. En medio de estos episodios, una advertencia de Kaspersky llama la atención sobre un escenario más cercano: los dispositivos inteligentes que millones de personas utilizan dentro de sus viviendas.

Banco denunció millonario robo por ciberataque: el caso ocurrió seis días después del ataque histórico a Binance

De Binance a los supermercados: los ataques que encendieron las alertas

La preocupación aumentó tras varios incidentes registrados en diferentes países. El 29 de octubre, Binance reportó un incidente de seguridad que comprometió aproximadamente 6.340 millones de dólares en activos digitales. La plataforma anunció que asumiría el impacto financiero y que sus usuarios no tendrían que cubrir las pérdidas.

A esto se sumó el ataque contra Crédit Mutuel Arkéa, entidad financiera francesa que confirmó el robo de cerca de 100 millones de euros mediante operaciones fraudulentas. La investigación quedó en manos de las autoridades de ese país.

Binance, un banco francés y varios supermercados figuran entre los afectados por recientes ataques informáticos. Foto: Getty Images

También se reportó la intervención de vallas publicitarias digitales en Egipto, Malasia y Brasil, donde aparecieron imágenes pornográficas después de que un grupo de atacantes afirmara haber accedido a los sistemas que administraban las pantallas.

Otro episodio afectó los sistemas de refrigeración de supermercados en Francia y otros países europeos. Los responsables manipularon los controles de temperatura de congeladores y cámaras frigoríficas, lo que ocasionó pérdidas de alimentos.

Aunque estos incidentes tuvieron objetivos y métodos diferentes, evidencian cómo las fallas de seguridad en sistemas conectados pueden tener consecuencias fuera del entorno digital.

¿Qué tan expuestas están las viviendas en Colombia?

La advertencia también alcanza a los hogares. Según cifras de Kaspersky: “El 62 % de los colombianos ya cuenta con al menos un dispositivo inteligente en su hogar”. Además, una investigación de la compañía identificó 10.260 dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) expuestos en el mundo, principalmente routers.

Televisores, cámaras de vigilancia, asistentes de voz y otros aparatos pueden convertirse en puntos de entrada para terceros cuando tienen contraseñas débiles, programas desactualizados o accesos remotos innecesarios.

Una cámara o un televisor podrían convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor de Kaspersky en América Latina, explicó que el peligro puede pasar inadvertido para los propietarios.

“Una cámara, un televisor o un router mal protegido puede permitir que los ciberdelincuentes accedan a información privada o utilicen nuestros dispositivos sin autorización, incluso sin que lo notemos”, advirtió.

El experto también señaló: “Por eso, es fundamental proteger nuestros equipos conectados y evitar que la tecnología diseñada para hacernos la vida más fácil termine abriendo la puerta a nuevas amenazas”.

Las medidas para evitar intrusiones

Entre las recomendaciones están cambiar las contraseñas predeterminadas, mantener actualizado el software de los dispositivos, revisar quién tiene acceso a las cámaras y utilizar una red Wi-Fi independiente para los equipos inteligentes.

Estas medidas buscan reducir las posibilidades de que un aparato vulnerable termine facilitando el acceso a otros dispositivos conectados a la misma red.