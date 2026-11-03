Binance revela cómo hackers engañaron a sus empleados para ejecutar el mayor robo en criptomonedas de la historia

El ataque contra Binance, que comprometió activos digitales valorados en miles de millones de dólares, habría comenzado meses antes de que se ejecutaran las transferencias. La compañía reveló que los responsables utilizaron falsas entrevistas de trabajo, programas maliciosos y una herramienta interna de inteligencia artificial para infiltrarse en los equipos de sus trabajadores.

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En un informe preliminar este martes 3 de noviembre de 2026, Binance reconstruyó cómo se desarrolló la operación que terminó con el robo de aproximadamente 6.340 millones de dólares en activos digitales. La empresa reconoció que se trató de un ataque de varias etapas y descartó que hubiera sido una simple campaña de engaño por correo electrónico.

“No fue una única brecha aislada ni un simple incidente de phishing”, señaló la compañía al describir las técnicas utilizadas por los responsables.

Una falsa oferta laboral abrió el camino para los atacantes

La investigación de Binance sitúa uno de los episodios clave en septiembre de 2026. Un ingeniero de software de la compañía recibió una propuesta laboral a través de una plataforma legítima de búsqueda de empleo. La persona que lo contactó organizó varias entrevistas y utilizó perfiles, fotografías y videos personales para generar confianza.

Durante una segunda conversación, realizada mediante una aplicación de mensajería, el supuesto empleador le pidió descargar una tarea relacionada con programación. Sin embargo, el archivo contenía instrucciones maliciosas que terminaron comprometiendo su computador de trabajo.

Una falsa oferta de trabajo permitió que los atacantes engañaran a un ingeniero y comprometieran su computador. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Binance explicó que el programa reemplazó un componente legítimo de una herramienta de desarrollo por una versión manipulada. De esa manera, los atacantes consiguieron ejecutar órdenes y comunicarse con un servidor externo sin ser detectados inicialmente por los sistemas de protección.

La inteligencia artificial también fue utilizada para avanzar dentro de Binance

El acceso obtenido no se limitó al equipo del primer trabajador afectado. Según la compañía, el atacante aprovechó ese computador para utilizar una herramienta interna de inteligencia artificial y alcanzar a otros dos ingenieros vinculados con el funcionamiento de las billeteras digitales.

Uno de ellos tenía permisos que permitían realizar operaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica de Binance. Los responsables aprovecharon esas credenciales para acercarse a los sistemas encargados de autorizar movimientos de criptomonedas.

La empresa indicó que el 29 de octubre los atacantes consiguieron acceder a las operaciones de firma de sus billeteras y comenzar a enviar fondos a direcciones bajo su control.

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Binance explica por qué no pudo detener inmediatamente las transferencias

La compañía informó que los responsables consiguieron mover activos de diferentes criptomonedas, entre ellos XRP, Solana, Optimism, bitcoin y ethereum.

Aunque Binance suspendió los retiros para contener la situación, esa decisión no detuvo todas las operaciones. Los atacantes habían conseguido establecer permisos especiales directamente en la cadena de bloques, lo que les permitió continuar algunas transferencias sin depender del sistema habitual de retiros.

Los atacantes encontraron una forma de seguir moviendo criptomonedas pese a las restricciones de la plataforma. Foto: Getty Images

Al respecto, Binance explicó: “Suspender los retiros por sí solo no podía detener todos los movimientos no autorizados de activos”.

La empresa también reconoció que necesitó desarrollar un procedimiento adicional para eliminar esos permisos y recuperar el control de las operaciones afectadas.

Binance asumirá las pérdidas y anuncia nuevas medidas

En su balance, la plataforma reportó que aproximadamente 2.850 millones de dólares en activos fueron congelados o interceptados. Además, aseguró que había repuesto el 98 % de los tokens afectados al 31 de octubre y que asumiría el impacto económico del incidente, sin trasladarlo a sus usuarios.

“Ya hemos reservado más del 100 % de los fondos necesarios para cubrir la pérdida”, afirmó Binance.

La compañía también anunció revisiones independientes de seguridad, mayores controles sobre los dispositivos de sus empleados y nuevas inversiones en herramientas de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos.

Finalmente, Binance atribuyó a información reciente del FBI la responsabilidad del ataque a Corea del Norte, mientras continúa la investigación para establecer todos los detalles de la operación.