Google prepara una nueva herramienta que busca facilitar el intercambio de archivos entre dispositivos iPhone y Android. Se trata de un kit de desarrollo que permitirá incorporar Quick Share directamente en aplicaciones de ambos sistemas operativos, de manera que los usuarios puedan enviar contenido sin tener que recurrir a las opciones de transferencia que vienen integradas en cada plataforma.

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Quick Share es el servicio de Google diseñado para compartir archivos de forma inalámbrica entre dispositivos cercanos. A través de esta función es posible enviar fotos, documentos, enlaces y contactos sin utilizar datos móviles. Su alcance se amplió en noviembre de 2025, cuando comenzó a ser compatible con AirDrop, la herramienta de Apple para transferir contenido entre sus equipos.

La siguiente novedad fue presentada durante el Android Dev Summit 2026. En este encuentro, Google anunció un kit de desarrollo de software (SDK) que estará disponible durante el primer semestre de 2027. Con esta herramienta, los creadores de aplicaciones podrán incorporar las funciones de Quick Share en sus propios servicios, lo que permitirá realizar transferencias directamente desde una aplicación, sin necesidad de abrir el menú general para compartir del teléfono.

La compañía destacó que esta integración conservará varias de las ventajas del servicio, entre ellas el cifrado de extremo a extremo y la posibilidad de realizar transferencias mediante redes locales. También permitirá aprovechar conexiones wifi para conseguir una mayor velocidad de envío y reducir los tiempos de espera.

Imagen de referencia de persona transfiriendo archivos. Foto: Getty Images

Otra de las ventajas es que las fotografías y los videos podrán compartirse sin pasar por procesos de compresión que reduzcan su calidad. Además, el sistema funcionará sin conexión a internet, incluso en lugares como aviones o estaciones del metro.

Esto significa que los usuarios no tendrán que gastar sus datos móviles y que los desarrolladores tampoco necesitarán disponer de servidores propios para habilitar esta función.

La propuesta contempla su llegada a las aplicaciones de iOS. En estos dispositivos, la opción de compartir directamente desde una aplicación aparecerá mediante un panel en la parte inferior de la pantalla. Allí se mostrarán el nombre con el que se identifica al usuario, los archivos seleccionados para enviar y una alternativa para señalar si el contenido es sensible.

Imagen de referencia de celulares compartiéndose archivos entre sí. Foto: Getty Images

Entre las funciones anunciadas también figura Tap to Share, una característica que utiliza NFC para iniciar el intercambio de archivos al acercar dos dispositivos. Una vez establecida la conexión, la aplicación correspondiente se abrirá automáticamente en el equipo que recibe el contenido, incluso si estaba cerrada.

Google aseguró que incorporar esta tecnología no representará un proceso complejo para los desarrolladores. Según explicó, bastará con añadir alrededor de 20 líneas de código para habilitar Quick Share dentro de una aplicación.