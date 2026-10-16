Usuarios notarán un cambio en las alertas de terremotos: la novedad que podría dar segundos clave para protegerse

Google amplió la cobertura de su sistema de alertas de terremotos para que esté disponible en más de 200 países y regiones del mundo. La actualización busca ofrecer a más usuarios información temprana sobre movimientos sísmicos y unos segundos adicionales para ponerse a salvo ante un temblor.

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La compañía puso en marcha su sistema de detección y alerta de terremotos en 2021 con el objetivo de advertir a los usuarios pocos segundos antes de que sientan un sismo, dándoles la oportunidad de tomar precauciones y buscar un lugar seguro.

Desde su lanzamiento, el sistema se ha expandido gradualmente por Estados Unidos y otros territorios, hasta alcanzar más de 200 países y regiones. Durante ese tiempo, Google ha enviado más de mil millones de alertas sísmicas a usuarios de dispositivos Android, de acuerdo con cifras de la compañía.

La reciente ampliación de la cobertura incluye países como Panamá y Guatemala, según informó la empresa tecnológica en un comunicado.

Muchos pensaron que era un error, pero Google sí puede avisarle antes de un terremoto. Foto: Getty Images

Para detectar movimientos sísmicos, Google utiliza los acelerómetros incorporados en los celulares Android, sensores que permiten identificar las vibraciones del suelo. Cuando detectan un posible temblor, los dispositivos envían información a los servidores de la compañía, incluida una ubicación aproximada, para ayudar a determinar dónde se está produciendo el sismo.

A continuación, Google procesa los datos recopilados por numerosos teléfonos inteligentes para confirmar si se está produciendo un sismo y calcular su magnitud aproximada. El sistema emite alertas cuando detecta un terremoto de magnitud superior a 4.5, según los criterios establecidos para su funcionamiento.

Los tres tipos de alertas ante seísmos de los teléfonos Android. Foto: Europa Press

Con base en los datos recopilados, Google envía tres tipos de notificaciones en los países y regiones donde funciona el servicio. La alerta ‘Atención’ advierte sobre un temblor leve en las cercanías; ‘Prepárate’ notifica sobre movimientos de mayor intensidad para que las personas tomen precauciones, mientras que ‘Toma medidas’ aparece en pantalla completa ante sismos de intensidad moderada o fuerte e incluye recomendaciones para que los usuarios puedan protegerse.

Además, Google anunció mejoras en la notificación ‘Prepárate’, que ahora ofrecerá información más detallada sobre el sismo. Entre las novedades se encuentran un mapa del área afectada, una estimación de la magnitud del terremoto, consejos para actuar de manera segura y un botón que permitirá consultar información adicional conforme esté disponible.