Google se va contra los ciberdelincuentes: nueva función advertirá sobre estafas y enlaces peligrosos en Android

Las estafas digitales son cada vez más difíciles de reconocer. Los delincuentes ya no dependen únicamente de mensajes sospechosos o llamadas automáticas, sino que recurren a números falsificados, falsas alertas bancarias e incluso voces clonadas para ganarse la confianza de sus víctimas.

Ante este panorama, Google anunció nuevas funciones de seguridad para Android que buscan detectar estos engaños antes de que los usuarios caigan en ellos.

Expertos alertan sobre nueva estafa que desocupa cuentas bancarias por contestar esta inofensiva llamada

De acuerdo con Europa Press, la compañía explicó que los métodos utilizados por los ciberdelincuentes han evolucionado y que la inteligencia artificial también está siendo aprovechada para crear engaños más convincentes. Por esta razón, trabaja en nuevas barreras de protección que permitan identificar comportamientos sospechosos y frenar posibles ataques.

Actualmente, las herramientas de detección de estafas integradas en las aplicaciones ‘Teléfono’ y ‘Mensajes’ identifican más de cinco millones de llamadas y mensajes sospechosos cada mes, según datos de la empresa.

Ahora, la tecnológica busca ampliar estas capacidades con sistemas que analizan mejor el contenido de las conversaciones y las posibles intenciones de quienes las envían.

Una de las novedades es la detección avanzada de estafas en Google Mensajes, que utiliza los modelos de IA de Gemini alojados en la nube para examinar el contexto de los mensajes. Esto permite reconocer señales de engaño que podrían pasar inadvertidas en una revisión convencional, especialmente cuando se trata de comunicaciones con números desconocidos.

Nuevas herramientas para detectar enlaces peligrosos

Otra de las mejoras está relacionada con los enlaces que llegan a través de mensajes de texto. Aunque Google Mensajes ya cuenta con mecanismos para advertir sobre páginas identificadas como maliciosas o fraudulentas, los hackers suelen crear nuevos sitios web que todavía no aparecen en las listas de amenazas conocidas.

Android también busca evitar el robo de información y cuentas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para hacer frente a este problema, incorporará Gemini Nano, un modelo de inteligencia artificial que funciona directamente en el dispositivo, con el propósito de evaluar señales de riesgo y determinar si un enlace desconocido podría ser peligroso antes de abrirlo.

Esta función estará disponible inicialmente en los Pixel 10, la serie Samsung Galaxy S26 y los Galaxy Z Flip y Z Fold8, de acuerdo con el anuncio de la compañía.

Android también busca evitar el robo de información y cuentas

Las nuevas medidas no se limitan a los mensajes fraudulentos. Google también está reforzando la protección frente a engaños en los que los delincuentes manipulan a las víctimas para obtener información privada o tomar el control de sus cuentas.

Una de las herramientas amplía a Chrome y Android WebView la función que oculta automáticamente campos de inicio de sesión y pantallas de pago cuando se comparte la pantalla en tiempo real. La medida busca impedir que otras personas vean datos confidenciales durante una sesión de este tipo y comenzó a desplegarse en dispositivos con Android 15 o versiones posteriores.

Además, Android incorporará mecanismos para prevenir el desvío de llamadas sin autorización. Esta práctica puede ser utilizada por estafadores para redirigir llamadas entrantes y tratar de obtener códigos de verificación de un solo uso, con los que podrían acceder a cuentas personales.

Mujer hablando por llamada de espaldas. Foto: Getty Images

El sistema bloqueará a las aplicaciones que intenten activar el desvío de llamadas en segundo plano. También mostrará una advertencia si el usuario introduce manualmente un código MMI que pueda activar esta función, con el objetivo de evitar que realice la operación sin conocer sus consecuencias.

Esta última protección está prevista para diciembre en teléfonos Pixel y otros dispositivos seleccionados.