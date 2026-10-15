Expertos alertan sobre nueva estafa que desocupa cuentas bancarias por contestar esta inofensiva llamada

Los ataques informáticos continúan evolucionando y cada vez resulta más difícil identificar algunas de las estafas que circulan en el entorno digital. Esto se debe, en parte, a los avances tecnológicos, que les permiten a los ciberdelincuentes elaborar mensajes más convincentes, imitar voces y crear imágenes y videos falsos con una apariencia cada vez más realista.

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Estas herramientas pueden utilizarse para suplantar la identidad de familiares, compañeros de trabajo o representantes de empresas, con el propósito de ganarse la confianza de las víctimas y convencerlas de entregar dinero o revelar información confidencial.

Uno de los principales objetivos de estas modalidades de fraude son las cuentas bancarias, pues los criminales buscan acceder a los recursos económicos de los usuarios. En algunos casos, incluso recopilan información previa sobre sus posibles víctimas para hacer que el engaño resulte más creíble. Ante este panorama, las autoridades mantienen la alerta frente a nuevas estrategias utilizadas para cometer este tipo de delitos.

De acuerdo con El Economista, la Policía Nacional de España advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que comienza con una llamada telefónica. Durante la comunicación, los delincuentes alertan a la víctima sobre supuestos movimientos sospechosos en su cuenta o presuntos problemas con sus productos bancarios.

Debe estar alerta a las notificaciones. Foto: Getty Images

Una vez que consiguen generar preocupación y ganarse su confianza, le informan que un supuesto empleado de la entidad financiera acudirá a su domicilio para recoger sus tarjetas, con la excusa de repararlas o reemplazarlas. De esta manera, los estafadores trasladan el engaño del teléfono hasta la vivienda de la víctima y consiguen hacerse con sus medios de pago.

Cuando tienen las tarjetas en su poder, pueden utilizarlas para realizar compras y pagos no autorizados, retirar dinero o intentar efectuar otras operaciones fraudulentas. En consecuencia, la víctima podría no darse cuenta de lo ocurrido hasta que revise los movimientos de su cuenta y encuentre transacciones que no reconoce.

Ante cualquier llamada que advierta sobre problemas con una cuenta, lo recomendable es comunicarse directamente con el banco. Foto: Getty Images

Para evitar caer en este tipo de engaños, es fundamental no entregar tarjetas bancarias a personas desconocidas, incluso si aseguran trabajar para una entidad financiera.

Ante cualquier llamada que advierta sobre problemas con una cuenta, lo recomendable es comunicarse directamente con el banco a través de sus canales oficiales y verificar la información antes de tomar decisiones.

Si la tarjeta ya fue entregada, es importante contactar de inmediato al banco para solicitar su bloqueo, prevenir nuevas operaciones y revisar los movimientos recientes. Asimismo, se recomienda denunciar el caso ante las autoridades competentes.