Prosperidad Social, la entidad gubernamental encargada de los programas de transferencias monetarias para hogares y personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, anunció el lanzamiento de una campaña antifraude para alertar a los ciudadanos de algunas modalidades de estafa y suplantación identificadas por la entidad.

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La entidad emitió esta alerta luego de identificar algunos casos de presuntas estafas y suplantaciones en las que personas ajenas a Prosperidad Social usaban su nombre o los de sus programas sociales para engañar a los ciudadanos beneficiarios.

“Son formas de engaño para obtener dinero, información personal, datos financieros o sobre billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a programas, falsos bonos, subsidios o beneficios”, explicó la entidad.

Las cuatro modalidades de estafa más comunes

La primera modalidad son los bonos ficticios y las falsas inscripciones a programas. La entidad informó que los criminales usan mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas engañosas para ofrecer acceso a programas como Renta Joven o Colombia Mayor. Dicen a las víctimas que tienen un bono por cobrar y que deben ir a enlaces o páginas que piden información personal, datos financieros o de billeteras digitales.

La entidad lanzó una campaña antifraude para alertar a los ciudadanos que participan en los programas de subsidios gubernamentales. Foto: Prosperidad Social

Frente a esto, la entidad aclaró que nunca solicita dinero ni información personal como claves o números de cuenta, tampoco realiza llamadas telefónicas para informar de subsidios ‘pendientes por cobrar’ y todos sus trámites son gratuitos, sin necesidad de ningún intermediario.

La segunda modalidad más común es la citación a reuniones o capacitaciones ‘fantasma’. Prosperidad Social alertó sobre personas que citan a reuniones presenciales o cursos virtuales diciendo que son de la entidad para obtener información y datos personales de manera fraudulenta. Aquí la entidad explicó que las citaciones solo se realizan a través de canales oficiales, por lo que si una persona tiene dudas sobre una reunión, debe comunicarse a través de redes sociales institucionales o el teléfono de la entidad.

La tercera modalidad es el ‘Bono Mujer’. La entidad identificó que en redes sociales circulaba una publicación falsa en la que se anunciaba un bono de entre $500.000 y $800.000 dirigido a mujeres mayores de 18 años en todo el país. Las personas eran dirigidas a una página web falsa, en la que se solicitaban datos para realizar una supuesta inscripción. Prosperidad Social enfatizó que este ‘Bono Mujer’ no existe y que la entidad no ofrece ni garantiza el ingreso a sus programas mediante anuncios de redes sociales.

Finalmente, la cuarta modalidad de estafa más común es la presunta intermediación para que los beneficiarios no pierdan el subsidio. Las personas reciben una llamada de un supuesto funcionario de Prosperidad Social en la que les dicen que se realizó el retiro del dinero de su transferencia o que está a punto de perderlo si no realiza una acción inmediatamente. Con la preocupación que genera esta alerta, los delincuentes buscan que los ciudadanos entreguen información, ingresen a enlaces o pongan en riesgo su dinero por procedimientos maliciosos.

Prosperidad Social aclaró que sus funcionarios no realizan llamadas a los beneficiarios para realizar trámites relacionados con el retiro de los subsidios y tampoco existen intermediarios para la vinculación a sus programas.

¿Cómo denunciar una posible estafa o fraude?

La entidad puso a disposición de sus beneficiarios un correo para denunciar cualquier intento de engaño: soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

También recomendó a los ciudadanos no responder a correos o mensajes que no provengan de canales oficiales, entregar información personal o dinero a desconocidos y denunciar los fraudes.