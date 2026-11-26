La sostenibilidad de los sistemas pensionales enfrenta nuevos desafíos en medio del envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, la inflación y los altos niveles de deuda pública. En este escenario, la responsabilidad de financiar la jubilación recae cada vez más en los ciudadanos: el 78 % de los inversionistas individuales considera que debe asumir una mayor parte de los recursos necesarios para su retiro, frente al 67 % que pensaba lo mismo hace una década.
Así lo revela el Índice Global de Jubilación (GRI) 2026 de Natixis Investment Managers, que advierte sobre las dificultades de los modelos pensionales tradicionales para responder a las nuevas dinámicas laborales y demográficas.
El panorama también refleja preocupación entre los ahorradores. El 43 % de los inversionistas encuestados considera que necesitará un milagro para alcanzar una jubilación segura. Frente a este escenario, el informe identifica tres áreas prioritarias para fortalecer los sistemas de retiro: ampliar el acceso a programas de ahorro complementario, implementar mecanismos de inscripción automática a planes de pensiones y promover la acumulación de activos mediante inversiones de largo plazo.
El índice, elaborado junto con CoreData Research, analiza 18 indicadores agrupados en cuatro categorías: finanzas en la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida.
En la clasificación mundial, Noruega ocupa el primer lugar con una calificación de 83 %, seguida de Irlanda, con 81 %. Países Bajos subió tres posiciones hasta alcanzar el tercer puesto, con 79 %, mientras Suiza y Dinamarca completan los cinco primeros lugares.
Colombia, por su parte, ocupa el puesto 43 entre los 44 países evaluados, con una calificación general de 35 %. Aunque mejoró dos puntos frente a 2025, continúa entre los mercados con mayores dificultades para garantizar condiciones adecuadas de jubilación.
Según el informe, el país muestra resultados en los componentes de finanzas durante el retiro y bienestar material, pero mantiene desafíos en salud y calidad de vida. Entre las economías de mayor tamaño, Alemania registra el mejor desempeño, en el séptimo lugar, seguida de Reino Unido (15), Estados Unidos (24) y Japón (25).
“Los resultados del estudio demuestran la necesidad inmediata de reestructurar y modernizar los esquemas de jubilación tradicionales para alinearlos con la mayor esperanza de vida y las dinámicas de trabajo actuales”, señaló José Luis León, Country Manager para Perú y Colombia en Natixis Investment Managers, quien También destacó la importancia de fomentar el ahorro constante desde etapas tempranas de la vida laboral.