La sostenibilidad de los sistemas pensionales enfrenta nuevos desafíos en medio del envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, la inflación y los altos niveles de deuda pública. En este escenario, la responsabilidad de financiar la jubilación recae cada vez más en los ciudadanos: el 78 % de los inversionistas individuales considera que debe asumir una mayor parte de los recursos necesarios para su retiro, frente al 67 % que pensaba lo mismo hace una década.

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Así lo revela el Índice Global de Jubilación (GRI) 2026 de Natixis Investment Managers, que advierte sobre las dificultades de los modelos pensionales tradicionales para responder a las nuevas dinámicas laborales y demográficas.

El panorama también refleja preocupación entre los ahorradores. El 43 % de los inversionistas encuestados considera que necesitará un milagro para alcanzar una jubilación segura. Frente a este escenario, el informe identifica tres áreas prioritarias para fortalecer los sistemas de retiro: ampliar el acceso a programas de ahorro complementario, implementar mecanismos de inscripción automática a planes de pensiones y promover la acumulación de activos mediante inversiones de largo plazo.

En la clasificación mundial, Noruega ocupa el primer lugar con una calificación de 83 %. Foto: Getty Images

El índice, elaborado junto con CoreData Research, analiza 18 indicadores agrupados en cuatro categorías: finanzas en la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida.

En la clasificación mundial, Noruega ocupa el primer lugar con una calificación de 83 %, seguida de Irlanda, con 81 %. Países Bajos subió tres posiciones hasta alcanzar el tercer puesto, con 79 %, mientras Suiza y Dinamarca completan los cinco primeros lugares.

Colombia, por su parte, ocupa el puesto 43 entre los 44 países evaluados, con una calificación general de 35 %. Aunque mejoró dos puntos frente a 2025, continúa entre los mercados con mayores dificultades para garantizar condiciones adecuadas de jubilación.

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Según el informe, el país muestra resultados en los componentes de finanzas durante el retiro y bienestar material, pero mantiene desafíos en salud y calidad de vida. Entre las economías de mayor tamaño, Alemania registra el mejor desempeño, en el séptimo lugar, seguida de Reino Unido (15), Estados Unidos (24) y Japón (25).

“Los resultados del estudio demuestran la necesidad inmediata de reestructurar y modernizar los esquemas de jubilación tradicionales para alinearlos con la mayor esperanza de vida y las dinámicas de trabajo actuales”, señaló José Luis León, Country Manager para Perú y Colombia en Natixis Investment Managers, quien También destacó la importancia de fomentar el ahorro constante desde etapas tempranas de la vida laboral.