La discusión sobre el aumento del salario mínimo inicia esta semana y será antecedida por el dato de productividad que se conocerá este miércoles por parte del Dane.

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La expectativa está en si habrá acuerdo entre empresarios y sindicatos, toda vez que las posiciones son distantes: para algunos, como el presidente de Asofondos, el aumento no debería estar muy por encima del 7 %, mientras que representantes sindicales ya han mencionado incrementos de cerca del 38 %, después del aumento que hizo este año el gobierno Petro, del 23 %.

El incremento del salario mínimo no solo representa un beneficio directo para 2,9 millones de trabajadores formales, sino que se convierte en un indicador clave para la inflación del año siguiente y su impacto en los precios.

De acuerdo con Corficolombiana, cerca del 60 % de la canasta del IPC está sujeta a algún mecanismo de indexación: alrededor del 21 % se vincula directamente al salario mínimo y el 39 %, a la inflación del año anterior. Explica en un análisis que, por esta vía, los aumentos salariales se trasladan a los precios tanto por el encarecimiento de los costos de las empresas, especialmente en actividades intensivas en mano de obra, como por el reajuste de tarifas y contratos, lo que amplifica su impacto y puede prolongar la inflación mediante efectos de segunda ronda.

En ese sentido, el aumento del salario mínimo del 23 % este año habría aportado cerca de 2,5 puntos porcentuales a la inflación este año, según cálculos de Bancolombia.

Desde un punto de vista técnico, agrega un análisis de Bancolombia, un incremento del salario mínimo compatible con la estabilidad de precios debería permitir preservar el poder adquisitivo de los hogares y, a la vez, incorporar las ganancias en la capacidad de los trabajadores para generar valor agregado. Bajo este enfoque, el ajuste teórico del salario mínimo depende de dos componentes: la inflación total y el crecimiento de la productividad laboral, aproximado a partir de la productividad total de factores (PTF) calculada por el Dane.

Explica que el componente inflacionario busca evitar una pérdida del salario real ante el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. Agrega que, en ausencia de este ajuste, un mayor nivel de precios reduciría la capacidad de compra de los trabajadores y, por esta vía, podría afectar su bienestar. La productividad, por su parte, incorpora la evolución de la eficiencia en la generación de bienes y servicios en la economía. Así, mayores avances en productividad amplían el espacio para incrementos salariales sin generar, en principio, presiones adicionales sobre los costos laborales por unidad producida.

El aumento del salario mínimo del 23 % este año habría aportado cerca de 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual, según cálculos de Bancolombia. Foto: Adobe Stock

“Nuestras estimaciones sugieren que un incremento responsable del salario mínimo podría acercarse al 8,4 %, lo que contribuiría a moderar los retos en inflación, finanzas públicas y formalidad laboral a los que se enfrenta nuestra economía. El calendario para esta decisión será clave: la mesa de concertación se instalará el 18 de noviembre, el dato de productividad año corrido, calculado por el Dane, se conocerá a finales de este mes y el plazo para un acuerdo vence el 15 de diciembre. Así pues, creemos que es una oportunidad inmejorable para que el país contribuya desde todos los frentes a solventar los desafíos macroeconómicos de 2027”, afirma Bancolombia.

Para esta entidad, el componente inflacionario busca evitar una pérdida del salario real ante el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. En ausencia de este ajuste, un mayor nivel de precios reduciría la capacidad de compra de los trabajadores y, por esta vía, podría afectar su bienestar. La productividad, por su parte, incorpora la evolución de la eficiencia en la generación de bienes y servicios en la economía. Así, mayores avances en productividad amplían el espacio para incrementos salariales sin generar, en principio, presiones adicionales sobre los costos laborales por unidad producida.

Estima que la productividad por trabajador, medida como el valor agregado real por persona ocupada, apenas aumentó 0,1 %. Esto partiendo del valor agregado promedio generado por trabajador durante la primera mitad del año (y extrapolando el cálculo al tercer trimestre con sus proyecciones de crecimiento del PIB y empleo). Concluye que la productividad por trabajador en Colombia se ha mantenido relativamente estable frente a los niveles de 2025.

Sus estimativos llevan a que, con un crecimiento de la PTF cercano al 1,7 % y una expectativa de inflación de cierre de año de 6,7 %, el referente técnico para el ajuste del salario mínimo en 2027 sería de 8,4 %.

“Aunque el referente técnico sirve como punto de partida, el aumento efectivo también recoge otros factores del proceso de negociación. En los últimos 20 años, la diferencia entre el ajuste teórico y el efectivo promedió 2,9 puntos porcentuales y para 2026 alcanzó 17,1 puntos porcentuales. Para estimar el efecto de esa brecha, calculamos qué tanto se trasladan los mayores costos laborales a los precios. En Colombia, la remuneración de los asalariados representa el 34,4 % del PIB y, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), cerca de la mitad de lo que pagan las empresas en salarios se ajusta con el salario mínimo, ya sea porque los trabajadores ganan ese valor o porque sus salarios lo usan como referencia. Si a esto se suma que las empresas trasladarían buena parte de ese mayor costo a sus precios, nuestros cálculos sugieren que cada punto porcentual que el salario mínimo excede el referente técnico le suma cerca de 0,15 pp a la inflación”, señala Bancolombia.

Según esta entidad, para 2027, cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del 8,4 %, añadiría cerca de 0,15 puntos porcentuales. En términos del aumento total, un ajuste de 10 % añadiría entre 0,2 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales a la inflación, mientras que uno de 12 % sumaría entre 0,5 puntos porcentuales y 0,8 puntos porcentuales.

Para 2027, cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del 8,4 %, añadiría cerca de 0,15 puntos porcentuales. Foto: KPMG

Añade que cada punto porcentual adicional disminuye en una magnitud similar el ritmo de contrataciones, lo que podría agravar una tasa de informalidad que se ha ubicado cerca del 55 % en los cuatro años más recientes. Además, advierte Bancolombia que aumentos excesivos del salario mínimo también generan presiones adicionales indeseables sobre las finanzas públicas.

“Algunas estimaciones del Banco de la República sugieren que, por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo, el gasto fiscal se eleva en 0,04 % del PIB. Lo anterior, por el incremento del costo de las nóminas públicas y el encarecimiento del sistema pensional, así como de transferencias y programas sociales cuyos montos o criterios de elegibilidad se expresan en salarios mínimos mensuales legales vigentes”, indica.

Y agrega: “Un aumento muy superior al referente técnico, que según nuestras estimaciones es de 8,4 % y está sujeto a la publicación de la productividad total de los factores del Dane, diluiría estos beneficios mediante una mayor inflación y una menor creación de empleo formal. Además, retrasaría la convergencia de la inflación, mantendría las tasas de interés altas por más tiempo y agravaría el desafío fiscal”.

Por su parte, Corficolombiana considera que la determinación del salario mínimo es una de las decisiones de política económica más relevantes para apoyar la desinflación en 2027, dado su amplio efecto sobre los costos laborales y los mecanismos de indexación de la economía colombiana.

La experiencia de 2026 ilustra la magnitud de este canal. Explica Corficolombiana que la inflación de los servicios sin arrendamientos pasó de 6,7 % a 9,1 % “entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, un aumento de 2,4 puntos porcentuales, frente a 1,2 puntos porcentuales de la inflación total.

Salario mínimo 2027: entre la presión política y el temor a otro aumento que encarezca el empleo

Según esta entidad, la fijación del salario mínimo para 2027 será determinante para evitar que estas presiones se prolonguen. Y calcula que, con una inflación de cierre de 2026 estimada en 6,8 % y un crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2 %, el incremento técnico se ubicaría alrededor de 8 %.

“Un ajuste cercano a esta referencia permitiría recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias adicionales significativas. En contraste, estimamos que cada punto porcentual de aumento por encima de ese referente añadiría cerca de 0,12 puntos porcentuales a la inflación, al intensificar los costos laborales y los mecanismos de indexación”, puntualiza Corficolombiana.