La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, alertó de un significativo encarecimiento de la tarifa eléctrica para la industria de hasta un 25%, debido al costo del componente de “restricciones eléctricas” adoptadas para prevenir un racionamiento de energía.

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Ante el riesgo de desabastecimiento eléctrico debido a los impactos del fenómeno de El Niño, en septiembre la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) activó unas medidas preventivas que priorizan el uso de plantas de generación térmica para ahorrar agua en los embalses, los cuales continúan en niveles bajos respecto a la meta para el abastecimiento de la energía durante la temporada seca.

El costo del componente “restricciones eléctricas” en la tarifa subió un 1.600%, pasando de costar $10 a $164 por kilovatio hora y manteniéndose en cerca de $160/kWh, lo que representa un aumento del 25% en la tarifa eléctrica para los consumidores industriales, según Asoenergía.

El disparo en el costo de las restricciones suma un gasto adicional para las industrias de $1,08 billones anuales y un sobrecosto neto estimado de $504.000 millones al mes.

El gremio le solicita a la CREG revisar urgentemente y de forma periódica estas medidas para ajustar las “curvas de referencia” de las plantas hidroeléctricas para que reflejen mejor el valor real del agua y permitan integrar la generación térmica de forma más eficiente, evitando sobrecostos que consideran innecesarios y que impactan sus costos de producción y competitividad.