A los comercializadores de plantas ornamentales a través de viveros poco se les escucha alzar la voz o levantar la mano en Colombia para pedir o reclamar algo. Esta vez lo hicieron y lo que solicitan es que sigan siendo excluidos del IVA, teniendo en cuenta que la Ley de Rescate Económico, que hace tránsito en el Congreso de la República, les quita ese beneficio.

Se trata de 35.000 familias que viven de ese negocio y que ahora lanzan una alerta porque el proyecto de ley plantea la sustitución total del artículo 424 del Estatuto Tributario, en el cual, aparecían en el listado de beneficiarios de la medida de bienes excluidos del IVA.

En reemplazo de dicha exclusión, el artículo 42 del proyecto de ley propone un nuevo listado, el cual entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2028, si la iniciativa legislativa se aprueba en los términos en los que fue presentada originalmente.

Trabajadora de vivero Foto: Colviveros

En el nuevo listado, los viveristas tendrían que asumir una nueva carga tributaria (pagar el IVA).

Hay que recordar que uno de los pilares de la Ley de Rescate es eliminar beneficios tributarios que venían aplicándose desde hace algún tiempo.

Por esta razón, Jairo Cadavid Ossa, presidente de la Asociación Colombiana de Viveristas y Productores de Ornamentales (Colviveros) explicó la situación y sentó su posición. “En el nuevo listado no aparecen las plantas vivas ni el material vegetal que actualmente son bienes excluidos. Si el texto se aprueba sin modificaciones y no se incorpora una excepción (como la que estaba en el anterior artículo del Estatuto Tributario), las ventas de plantas vivas pasarían a ser gravadas con un 19 % de IVA a partir de enero de 2028”, indicó.

La alerta la hace el directivo gremial, teniendo en cuenta que se están adelantando reuniones y audiencias públicas territoriales, cuyo objetivo es escuchar a todos los afectados por las medidas.

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Según afirma Cadavid Ossa, las consecuencias de esa medida serían graves para la producción y comercialización de plantas y árboles en todo el país.

Muchos de los viveristas son habitantes del sector rural, vinculados a la actividad productiva relacionada con las plantas ornamentales, forestales y frutales, además de la jardinería, el paisajismo y la multiplicación de especies.

Audiencia pública sobre Ley de Rescate Económico Foto: Congreso de la República / Cortesía

El impacto no es solo económico

Desde esa perspectiva, esta actividad no solo tiene un impacto comercial sino también ambiental y económico. En consecuencia, Colviveros advierte que gravar las plantas vivas podría comprometer la sostenibilidad de la capacidad productiva nacional de material vegetal, precisamente cuando el país necesita promover ciudades verdes y fortalecer sus procesos de reforestación, restauración ecológica y recuperación de ecosistemas.

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El gremio argumenta que “la disponibilidad de árboles, arbustos y otras especies vegetales depende de una cadena de viveros que requiere inversiones permanentes, infraestructura, investigación, propagación, mano de obra especializada y varios meses, e incluso años, para obtener material vegetal apto para su establecimiento en campo”.

Las ventas anuales nacionales del viverismo son cercanas a los $250.000 millones, dinero que también ingresa a la economía colombiana y proviene de una actividad que contribuye a generar empleo.