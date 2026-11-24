La presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Luz Stella Murgas, se refirió a la discusión sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año y aseguró que, aunque el sector empresarial reconoce la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores, el aumento debe responder a criterios técnicos que permitan proteger el empleo y evitar un mayor crecimiento de la informalidad.

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Tras la reunión con el presidente Abelardo De La Espriella, Murgas explicó que uno de los planteamientos presentados por los empresarios fue la importancia de mantener un equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de las empresas para generar puestos de trabajo.

El salario mínimo de 2026, establecido en $1.750.905 sin auxilio de transporte, constituye la base para calcular los diferentes escenarios de aumento propuestos para el próximo año. Foto: Montaje Andrea Moreno El País

“Claramente, el sector empresarial es consciente de que hay que mejorar los ingresos a los trabajadores, pero al mismo tiempo tratar de buscar un equilibrio para que eso no impacte la informalidad o quebrante la fuente de empleabilidad”, señaló la dirigente gremial.

En ese sentido, la presidenta de la ANDI insistió en que la negociación del salario mínimo debe partir de los indicadores establecidos en la ley, particularmente la inflación y la productividad, dos variables que considera fundamentales para determinar el porcentaje de incremento.

“Le compartimos al presidente la necesidad de ceñirse a los indicadores establecidos en la ley, específicamente inflación y productividad”, afirmó Murgas.

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La dirigente explicó que durante los próximos días se conocerán las cifras que servirán como referencia para la discusión. Según indicó, esta semana se divulgarán los resultados de productividad, mientras que el 9 de diciembre se conocerá el dato de inflación correspondiente al periodo señalado en la mesa de concertación.

Por esta razón, Murgas consideró prematuro anticipar un porcentaje de incremento, incluso frente a las propuestas que han circulado públicamente, como aumentos del 33% o del 38%.

Con proyecciones de inflación de 6,8 por ciento y productividad del 1,2 por ciento al cierre del presente año, el salario mínimo de 2027 subiría casi tres veces menos que en 2026. Sin embargo, expertos advierten que el componente político podría llevar el alza al 10 por ciento. Foto: ADOBE STOCK

“Yo creo que no se puede hablar todavía de un número porque no conocemos la inflación y la productividad, que deberían ser fundamentales para iniciar y conversar en torno al salario mínimo”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el sector empresarial espera que la negociación tenga como punto de partida los indicadores técnicos y que las decisiones permitan mejorar los ingresos de los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo formal en el país.