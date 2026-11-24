La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentó al Gobierno una propuesta para aportar $48,8 billones mediante impuestos de renta y contribuciones destinadas a garantizar los recursos del sistema de salud durante los próximos años.

Andi hace propuesta de aporte empresarial a través de Ley de Rescate, por $48,8 billones en impuesto de renta y aportes a salud

Así lo reveló su presidenta, Luz Stella Murgas, tras la reunión sostenida con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“Nosotros le presentamos ayer una propuesta al Gobierno que implicaría un aporte al sector empresarial de 48,8 billones de pesos asociados a impuestos de renta y aportes para el sector salud”, explicó Murgas.

Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, señaló que el sector empresarial propuso al Gobierno aportar $48,8 billones para contribuir al rescate fiscal y financiar el sistema de salud. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/HKDv4Z61UI — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

La iniciativa contempla dos componentes. El primero corresponde a $34 billones asociados al mantenimiento de la tarifa del impuesto de renta corporativo en un 35 % y al aplazamiento de la reducción de algunos puntos porcentuales de esa tarifa hasta 2031.

El segundo componente representa $14,7 billones en aportes de los empleadores al sistema de salud durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, la propuesta de los empresarios incluye modificaciones frente al proyecto de ley de rescate presentado inicialmente por el Gobierno, particularmente en lo relacionado con los aportes parafiscales y las exoneraciones.

“Lo que le propusimos al Gobierno es que la exoneración para los aportes de salud no sea a partir de dos salarios mínimos, sino de cuatro salarios mínimos”, señaló la presidenta de la ANDI.

La dirigente gremial explicó que esta modificación busca evitar que la medida tenga un impacto sobre la mayoría de los trabajadores colombianos. “El 91 % de los trabajadores están debajo de ese umbral”, indicó.

Abelardo De La Espriella y Luz Stella Murgas Foto: Presidencia

En cuanto a los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la propuesta empresarial es mantener el esquema planteado en el proyecto de ley, con la exoneración a partir de dos salarios mínimos.

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Frente a la posibilidad de que el Gobierno haya aceptado la iniciativa, Murgas aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.

“Se la presentamos y está en consideración. Igual tendríamos que hablar también, por supuesto, con el Congreso de la República”, afirmó.

De esta manera, el sector empresarial puso sobre la mesa una alternativa para contribuir al ajuste de las finanzas públicas y garantizar recursos para la salud, mientras continúa la discusión de la Ley de Rescate Económico en el Gobierno y el Congreso.