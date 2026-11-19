Tras la salida de Luz Stella Murgas de la presidencia de Naturgas para asumir como presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Consejo Directivo de la Asociación designó a Camilo Morales Lara como presidente encargado de Naturgas.

“La independencia no es antagonismo, no es confrontación”, dice Luz Stella Murgas en su estreno como presidenta de la Andi

Desde 2021 Morales se desempeñaba como secretario general de Naturgas y su nombramiento como presidente encargado busca “garantizar la continuidad institucional y estratégica, mientras se adelanta un proceso de selección con el acompañamiento de una firma especializada en búsqueda de altos ejecutivos”, explicó el comunicado de la Asociación.

¿Quién es Camilo Morales Lara?

El nuevo presidente encargado de Naturgas es administrador de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Minero Energético y Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes.

Tiene experiencia de más de una década en el sector energético, hidrocarburos, asuntos internacionales, promoción de inversiones y articulación público-privada y ha trabajado en la la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).