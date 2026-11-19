El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aumentó a US$138.000 millones su capacidad adicional de préstamo para la próxima década, con el propósito de impulsar proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe.

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El monto representa un incremento del 68% frente a los US$82.000 millones estimados un año atrás y supera las proyecciones iniciales de la entidad. El crecimiento responde a reformas de adecuación de capital, acuerdos de intercambio de exposición y cambios en los criterios utilizados por las agencias calificadoras de riesgo.

El margen adicional de financiamiento del Grupo BID representa cerca del 20% de los US$792.000 millones de capacidad crediticia adicional que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) reportan.

La entidad también avanza hacia su objetivo de otorgar US$500.000 millones en financiamiento durante la próxima década.

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“El aumento de la capacidad de préstamo demuestra cómo las medidas de adecuación de capital, la innovación y una gestión prudente del riesgo pueden ayudar a los bancos multilaterales de desarrollo a ampliar su escala e impacto, manteniendo al mismo tiempo su solidez financiera”, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.

El incremento involucra tanto al BID, que financia proyectos del sector público, como a BID Invest, enfocado en el sector privado. En este último, la mayor capacidad responde, entre otros factores, a ajustes en la tolerancia al riesgo y a mecanismos de transferencia de riesgo al mercado.