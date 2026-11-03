Fundación Bolívar Davivienda y BID Lab buscan inversionistas para financiar empresas sostenibles en Colombia

La Fundación Bolívar Davivienda y BID Lab abrieron una convocatoria dirigida a inversionistas interesados en financiar empresas colombianas que combinen sostenibilidad financiera con impacto social y ambiental. La iniciativa, denominada AuRA, ofrece formación especializada gratuita, acceso a oportunidades de inversión y un vehículo de cofinanciación por USD 700.000.

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La invitación está dirigida a inversionistas ángeles, family offices, fondos de capital de riesgo y capital privado, entidades financieras y otros actores nacionales e internacionales interesados en emprendimientos innovadores y escalables.

Según la información del programa, AuRA cuenta actualmente con 80 inversionistas inscritos, de una meta de 140, por lo que todavía dispone de cupos para nuevos participantes.

Uno de los componentes centrales es el fondo de capital catalítico de USD 700.000, diseñado para cofinanciar al menos 10 operaciones y movilizar aproximadamente USD 2 millones de terceros. Los participantes también podrán acceder a un portafolio de 185 empresas de impacto, evaluadas en gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y preparadas con el apoyo de 21 entidades de soporte al emprendimiento.

La iniciativa busca ampliar el acceso a recursos para empresas que desarrollan soluciones en sectores como tecnologías limpias, salud, agricultura y desarrollo rural.

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Durante cuatro años, AuRA espera fortalecer las capacidades de 140 inversionistas, promover la incorporación de criterios de impacto en las estrategias de inversión de al menos 110 participantes y facilitar 30 inversiones en empresas de impacto.

Los interesados pueden consultar los requisitos e inscribirse en el portal de convocatorias de la Fundación Bolívar Davivienda.