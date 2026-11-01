Planta de Spec vuelve a operar a plena capacidad tras falla que provocó racionamiento de gas

La Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) informó que desde las 10:00 de la noche del sábado 31 de octubre recuperó su capacidad disponible de regasificación de 533 millones de pies cúbicos diarios, tras finalizar los trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación, ubicada en Cartagena.

Las reparaciones concluyeron antes de los siete u ocho días inicialmente previstos. Durante la intervención, la terminal operó con una capacidad máxima de 400 millones de pies cúbicos diarios, una reducción de 133 millones frente a su capacidad disponible habitual.

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La contingencia, detectada el 26 de octubre, llevó al Ministerio de Minas y Energía a declarar un racionamiento programado de gas natural mediante la Resolución 40585, que priorizó el suministro a hogares, otros usuarios esenciales y plantas térmicas.

No es el primer inconveniente reciente de la terminal. En septiembre también se presentó una falla operativa que obligó a restringir temporalmente su capacidad y adoptar medidas de racionamiento, levantadas el 29 de ese mes.

La recuperación de la capacidad de Spec LNG elimina la restricción técnica que motivó la última contingencia. Sin embargo, el levantamiento formal del racionamiento corresponde al Ministerio de Minas y Energía, una vez verificadas las condiciones de abastecimiento.