MinMinas activa racionamiento de gas en Colombia: estos usuarios tendrán prioridad en el servicio

Colombia inició este martes 27 de octubre un racionamiento programado de gas natural debido a la reparación de la planta de importación de SPEC, una medida que estará vigente hasta que finalicen los trabajos en esa infraestructura, según lo dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía.

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La decisión establece un orden de prioridad para atender la demanda nacional durante el periodo de restricción, con los usuarios residenciales y los pequeños comercios entre los sectores que deberán recibir atención prioritaria, de acuerdo con los criterios de demanda esencial contemplados en la regulación.

#Economía | El país entra en racionamiento programado de gas natural a partir de este martes 27 de octubre hasta que termine la reparación de la planta de importación de gas SPEC. Priorizarán atender a usuarios residenciales y pequeños comercios. https://t.co/0hf0t2VYLT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 27, 2026

La resolución ministerial explica que las limitaciones en la oferta pueden presentarse cuando hay dificultades en la infraestructura de suministro, transporte o regasificación que impiden atender de manera continua los requerimientos del mercado.

Ante ese escenario, el Gobierno definió cómo deberá distribuirse el gas disponible entre los diferentes tipos de consumidores, de acuerdo con las condiciones contractuales y las prioridades previstas en la normativa.

“En primer lugar, será atendida la demanda esencial en el orden establecido por el artículo 2.2.2.1.4 del presente decreto”, señala el documento.

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Después de cubrir esa demanda, el suministro se destinará a los usuarios no esenciales que tengan contratos vigentes con garantía de suministro sin interrupciones, conforme a las condiciones pactadas entre productores, comercializadores y transportadores.

La resolución precisa que el volumen asignado a estos consumidores dependerá de los compromisos contractuales y de las prioridades de abastecimiento establecidas para atender a los usuarios finales.

En el tercer nivel de atención se encuentran las exportaciones de gas natural que hayan sido pactadas en firme. El documento establece que “en tercer lugar se atenderán las exportaciones pactadas en firme”.

La medida pide priorizar a los usuarios residenciales y pequeños comercios. Foto: El País

El racionamiento se mantendrá mientras se realizan las reparaciones en la planta de importación de SPEC. La medida busca organizar la distribución del combustible disponible durante la contingencia y establecer criterios para atender la demanda según su prioridad.

La duración de la restricción dependerá de la finalización de los trabajos en la infraestructura. Mientras tanto, la asignación del gas deberá ajustarse al orden de atención definido en la resolución del Ministerio de Minas y Energía.