Adriana Guillén podría dejar la dirección de Asocajas tras casi una década en el cargo

Según reveló Caracol Radio, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) le habría notificado a su actual presidenta, Adriana Guillén, la evaluación de un cambio en la conducción del gremio, lo que daría por concluido su ciclo al frente de la entidad.

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De acuerdo con la información divulgada por la emisora, la comunicación se produjo la semana pasada en el marco del 36.º Congreso de Asocajas. Sin embargo, hasta el momento la entidad gremial no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre esta decisión ni ha informado quién asumiría la dirección de la organización.

¿Quién es Adriana Guillén?

Adriana Guillén es abogada y especialista en tributación. A lo largo de su trayectoria pública, fue directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, magistrada auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, corporación en la que también se desempeñó como magistrada encargada. Actualmente, ejerce como conjuez en la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En 2017, al asumir la presidencia de Asocajas, se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo al suceder a Álvaro José Cobo tras su fallecimiento en noviembre de 2016. Durante su gestión de casi una década, la dirigente gremial se enfocó en la articulación institucional, la sostenibilidad social y la defensa del modelo solidario de las cajas de compensación familiar.

¿Habría injerencia del gobierno?

Tras conocerse la versión sobre su eventual salida, diversos sectores expresaron su preocupación por una posible intromisión gubernamental. El exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó el papel del gobierno en este proceso. “¿Otra metida de mano (…) en la autonomía de las cajas de compensación y Asocajas?”, sostuvo a través de su cuenta en X.

El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo también criticó una presunta intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar durante el Congreso del gremio para solicitar la remoción de Guillén.

“¿Es esa su función? ¿Qué tiene que ver con sus responsabilidades de inspección, vigilancia y control?”, cuestionó el congresista, quien además anunció un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La citación buscará exigir cuentas sobre la autonomía gremial, la situación de las 11 cajas de compensación intervenidas, la entidad Comcaja y la participación en Nueva EPS.