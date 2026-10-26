Precio del dólar en picada; la divisa cierra más barata tras un desplome en su valor

El dólar estadounidense terminó la jornada del 26 de octubre en Colombia con una cotización de $3.130, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

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Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada, que se estableció en $3.158.

La sesión comenzó con el dólar en $3.155. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.179; y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.130. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.157.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.197 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 771 millones de dólares.

Dólar en casas de cambio para el lunes 26 de octubre de 2026

Economía internacional

El presidente Donald Trump anunció el sábado que el fabricante de autos alemán Audi planea invertir 4.200 millones de dólares para la construcción de su primera planta en Estados Unidos, que producirá 200.000 vehículos al año.

Audi confirmó en una nota la inversión y dijo que la nueva fábrica crearía unos 4.500 empleos.

Precio del dólar. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Me encanta anunciar una enorme inversión en la fabricación de autos en el gran estado de Georgia”, dijo Trump en un mitin de campaña, 10 días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, que determinarán el control del Congreso estadounidense.

Audi, una unidad de Volkswagen, dijo en su comunicado que el inicio de la construcción está previsto para el año próximo y la producción, para principios de la década de 2030.

*Con información de AFP.