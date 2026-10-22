Dólar más barato: precio de la moneda cerró a la baja la jornada

El dólar estadounidense terminó la jornada del 22 de octubre en Colombia con una cotización de $3.174, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

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Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $17 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada, que se estableció en $3.191.

La sesión comenzó con el dólar en $3.193. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.197; posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.171. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.185.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.104 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 713 millones de dólares.

Economía internacional

La inflación en Reino Unido se aceleró en septiembre y alcanzó un 3,5 % interanual, más de lo que esperaban los analistas, bajo el efecto del alza de los precios de los carburantes, indicó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

La cifra supera en una décima el consenso de analistas consultados por Bloomberg, y marca una subida neta respecto al dato de agosto (3,1 % interanual).

La cifra de septiembre complica la tarea del gobierno laborista británico, que quiere luchar contra la carestía de vida y que en una semana debe presentar su proyecto de presupuesto para 2027.

*Con información de AFP.