¿Qué pasará con el dólar, la inflación y las tasas de interés en Colombia? Las perspectivas de los analistas para fin de año

Los principales expertos del mercado financiero consultados en octubre para la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia proyectaron un panorama de ajuste en las tasas de interés, la inflación y el precio del dólar para el cierre de este año.

Terremoto, dólar barato y tasas de interés debilitaron la economía en agosto. Analistas bajan sus proyecciones de PIB

Estos indicadores miden el pulso de la economía colombiana e impactan directamente sus finanzas personales. Conozca aquí qué dicen los analistas sobre cada uno de ellos.

¿Subirá el costo de endeudarse?

La tasa de interés fijada por el Banco de la República influye de forma directa en su economía personal, ya que sirve de referencia para las entidades bancarias al determinar el costo de los préstamos y créditos.

Tras el incremento al 12,25 % registrado en septiembre, el mercado anticipa un alza adicional de 25 puntos básicos en octubre, con lo que la tasa llegaría al 12,50 %. Los analistas señalan que este nivel se mantendría hasta diciembre.

El mercado anticipa un alza adicional de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Foto: Getty Images

¿Y la inflación?

En cuanto al costo de vida, los expertos prevén que la inflación mensual de octubre se ubique en el 6,37 % y estiman que al cierre del año alcance un 6,87 %.

Esta cifra se mantiene por encima del rango meta del Banco de la República (entre el 2 % y el 4 %). Cabe resaltar que el incremento del salario mínimo para 2026 ha sido uno de los factores clave de la presión inflacionaria, lo que termina afectando el valor de sus compras cotidianas.

¿Qué pasará con el dólar?

Las expectativas de los analistas sitúan a la divisa estadounidense en un promedio de $3.190 para el cierre de este mes y proyectan un ligero aumento hasta los $3.250 para fin de año.

¿Cómo va el crecimiento de la economía?

Por otra parte, en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, la encuesta reflejó que el pronóstico de crecimiento del PIB para todo el año 2026 se mantiene en el 2,5 %, mientras que para 2027 se proyecta en el 2,3 %. Estas cifras se ubican por debajo de la meta del 6 % planteada por el Gobierno nacional.

¿Qué preocupa a los inversionistas?

De acuerdo con el reporte, la política fiscal de Colombia es la principal preocupación a la hora de invertir para el 65,4 % de los analistas consultados, seguida por la política monetaria, con un 15,4 %.