El costo de vida y las tasas de interés siguen presionando las finanzas de los hogares colombianos

La inflación sigue siendo la principal preocupación financiera de los hogares colombianos. El 68 % de los consumidores la identificó como el factor que más afecta sus finanzas, seguida por el empleo, con el 59 %, y las tasas de interés, con el 41 %, según la más reciente encuesta Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al tercer trimestre de 2026.

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Esta percepción coincide con el comportamiento reciente del costo de vida. En septiembre, la inflación anual se ubicó en un 6,29 %, frente al 6,24 % registrado en agosto y por encima del nivel de septiembre de 2025.

Pese a estas presiones, las expectativas de ingresos son favorables. El 69 % de los encuestados espera que sus ingresos aumenten durante los próximos 12 meses, mientras que el 24 % prevé que se mantengan estables y el 7 % anticipa una disminución.

Además, el porcentaje de consumidores que considera que no podría pagar al menos una de sus obligaciones financieras cayó del 31 % en septiembre de 2025 al 28 % en septiembre de 2026.

“Existe una expectativa favorable sobre los ingresos, pero la inflación continúa condicionando las decisiones de los hogares”, señaló Virginia Olivella, directora sénior de Investigación y Consultoría de TransUnion Latam.

En septiembre, la inflación anual se ubicó en 6,29 % Foto: Adobe Stock

El costo del crédito frena decisiones

El precio de la financiación también influye en las decisiones de los consumidores. Entre quienes consideraron solicitar un crédito o refinanciar una obligación, pero finalmente desistieron, el 37 % señaló que la financiación era demasiado costosa. Otro 27 % indicó que ya no necesitaba el crédito y el 21 % consideró que la alternativa disponible no reduciría suficientemente sus pagos.

Entre quienes planean buscar financiación, los créditos personales lideran las preferencias, con el 41 %, seguidos por las nuevas tarjetas de crédito (28 %) y la refinanciación de créditos personales (26 %). Las opciones de “compre ahora y pague después” alcanzan el 17 %.

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La intención de solicitar un crédito o refinanciar una deuda también varía según la generación. Mientras el promedio general es del 39 %, entre los millennials llega al 47 %, frente al 39 % de la generación Z, el 35 % de la generación X y el 15 % de los baby boomers.

Por último, el 34 % de los consumidores afirmó revisar su información crediticia al menos una vez al mes, mientras que el 26 % dijo que no monitorea su crédito, según TransUnion.