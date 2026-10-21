El costo de vida y las tasas de interés siguen presionando las finanzas de los hogares colombianos

La inflación sigue siendo la principal preocupación financiera de los hogares colombianos. El 68 % de los consumidores la identificó como el factor que más afecta sus finanzas, seguida por el empleo, con el 59 %, y las tasas de interés, con el 41 %, según la más reciente encuesta Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al tercer trimestre de 2026.
Esta percepción coincide con el comportamiento reciente del costo de vida. En septiembre, la inflación anual se ubicó en un 6,29 %, frente al 6,24 % registrado en agosto y por encima del nivel de septiembre de 2025.
Pese a estas presiones, las expectativas de ingresos son favorables. El 69 % de los encuestados espera que sus ingresos aumenten durante los próximos 12 meses, mientras que el 24 % prevé que se mantengan estables y el 7 % anticipa una disminución.
Además, el porcentaje de consumidores que considera que no podría pagar al menos una de sus obligaciones financieras cayó del 31 % en septiembre de 2025 al 28 % en septiembre de 2026.
“Existe una expectativa favorable sobre los ingresos, pero la inflación continúa condicionando las decisiones de los hogares”, señaló Virginia Olivella, directora sénior de Investigación y Consultoría de TransUnion Latam.
El costo del crédito frena decisiones
El precio de la financiación también influye en las decisiones de los consumidores. Entre quienes consideraron solicitar un crédito o refinanciar una obligación, pero finalmente desistieron, el 37 % señaló que la financiación era demasiado costosa. Otro 27 % indicó que ya no necesitaba el crédito y el 21 % consideró que la alternativa disponible no reduciría suficientemente sus pagos.
Entre quienes planean buscar financiación, los créditos personales lideran las preferencias, con el 41 %, seguidos por las nuevas tarjetas de crédito (28 %) y la refinanciación de créditos personales (26 %). Las opciones de “compre ahora y pague después” alcanzan el 17 %.
La intención de solicitar un crédito o refinanciar una deuda también varía según la generación. Mientras el promedio general es del 39 %, entre los millennials llega al 47 %, frente al 39 % de la generación Z, el 35 % de la generación X y el 15 % de los baby boomers.
Por último, el 34 % de los consumidores afirmó revisar su información crediticia al menos una vez al mes, mientras que el 26 % dijo que no monitorea su crédito, según TransUnion.