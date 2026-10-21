MinComercio podría firmar este año acuerdo con Estados Unidos para suspender el cobro de aranceles a productos colombianos

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, informó sobre las gestiones adelantadas en Washington junto con la embajadora colombiana María Consuelo Araújo y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para lograr la firma de un acuerdo que suspenda el arancel del 12,5 % aplicado a los productos colombianos.

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El ministro Gómez Amín señaló que la intención del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es lograr un anuncio definitivo en las próximas semanas y concretar la firma oficial durante diciembre, aunque aclaró que la fecha aún no se puede confirmar con total certeza.

El funcionario detalló que los negociadores están analizando el texto “artículo por artículo”. En el marco de este Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), el objetivo central es lograr que entre el 90 % y el 93 % de la canasta exportadora colombiana ingrese al mercado estadounidense con arancel cero.

Entre los puntos clave identificados en la mesa de negociación destacan la reglamentación contra el trabajo forzoso, los protocolos de trazabilidad e inspección aduanera, la delimitación del universo arancelario y la homologación de reglamentos técnicos entre ambas naciones.

Este potencial pacto entre Colombia y Estados Unidos no reemplazaría el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países, sino que actuaría como una herramienta complementaria para superar barreras arancelarias de emergencia.

¿De dónde proviene el arancel del 12,5 %?

Esta sobretasa fue establecida a finales de la administración de Gustavo Petro debido a que el país no contaba con regulaciones suficientes para impedir el ingreso de bienes elaborados con trabajo forzoso en terceros mercados.

Posteriormente, el Ministerio de Comercio expidió el decreto requerido para prohibir y sancionar dichas prácticas en el comercio nacional.

Actualmente, las negociaciones entre los representantes de ambos países continúan, mientras los efectos del gravamen persisten en el comercio exterior.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el 20,8 % de las exportaciones a Estados Unidos paga este arancel del 12,5 %, mientras que la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) señala que la afectación alcanza a cerca del 30 % de las ventas externas.

Aunque no es posible confirmar una fecha exacta para la firma del pacto con Estados Unidos, el ministro Gómez Amín confirmó que el próximo 11 de diciembre se suscribirá un acuerdo comercial con El Salvador.

Asimismo, destacó avances positivos en las conversaciones bilaterales con Japón, encaminadas a dinamizar el envío de bienes nacionales y atraer inversión extranjera directa del más alto nivel.