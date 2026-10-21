El Partido Conservador y el movimiento del exministro Mauricio Cárdenas, Avanza Colombia, radicaron ante la Cámara el Proyecto de Ley 455, una iniciativa que busca establecer herramientas financieras para eliminar la exigencia de la cuota inicial en la compra de vivienda en Colombia y transformar el pago mensual del arriendo en la cuota de un crédito hipotecario.

Vivienda sin cuota inicial: la propuesta del exministro Mauricio Cárdenas para que 330.000 familias accedan a casa propia

La propuesta legislativa parte de un diagnóstico del sector, en el que persisten tres obstáculos principales: la imposibilidad de ahorrar la cuota inicial, la dificultad de los trabajadores informales para certificar sus ingresos y la falta de capacidad de pago para cuotas crediticias elevadas.

De acuerdo con las cifras citadas por Avanza Colombia, cerca de 7,7 millones de familias viven actualmente en arrendamiento en el país, mientras que siete de cada diez hogares no propietarios registran ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

A esto se suma que el 54,8 % de la población ocupada se desempeña en la informalidad laboral, lo que restringe su acceso al sistema financiero tradicional por la falta de soportes de ingresos convencionales.

Para enfrentar este panorama, el mecanismo propuesto contempla una combinación de subsidios estatales directos, coberturas de tasa de interés y garantías de crédito aplicables a la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), tanto en entornos urbanos como rurales.

En primer lugar, se otorgaría un aporte estatal directo de hasta 30 salarios mínimos destinado a cubrir la cuota inicial, los gastos notariales, el registro o el costo de las garantías, un beneficio que será concurrente con los aportes de las cajas de compensación familiar para trabajadores formales.

Adicionalmente, el Estado asumiría hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante los primeros siete años del crédito en financiaciones estructuradas a plazos de hasta treinta años, además de una cobertura especial del Fondo Nacional de Garantías de hasta el 70 % por un periodo de diez años.

Bajo este modelo, para una vivienda de interés prioritario valorada en 90 salarios mínimos, aplicando el subsidio de 30 salarios mínimos y financiando el saldo restante a 30 años con una tasa fija calculada al 12 % y con el beneficio sobre la tasa de interés, la cuota mensual estimada se situaría cerca de los 700.000 pesos, un monto equivalente al gasto promedio actual de arrendamiento de estos hogares.

La iniciativa también incorpora dos herramientas de inclusión financiera para atender las restricciones de acceso al crédito de la población informal y prioritaria.

Por un lado, se habilitará la evaluación de ingresos mediante esquemas de finanzas abiertas, lo que permitirá que los trabajadores informales demuestren su capacidad de pago y disciplina financiera a través del historial de pago de arriendo, servicios públicos y registros transaccionales bancarios.

Por otro lado, la propuesta establece una tasa diferencial para las mujeres cabeza de familia, quienes, además de formar parte de la población priorizada, recibirán un punto porcentual adicional en la cobertura de la tasa de interés, hasta alcanzar un alivio total de seis puntos porcentuales.

El proyecto se enfoca de manera prioritaria en hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales. Foto: Getty Images

El proyecto se enfoca de manera prioritaria en hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales e incluye a personas de menores ingresos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, habitantes de zonas rurales y madres cabeza de familia.

La postulación al programa se gestionará de forma directa a través de canales oficiales, con el Sisbén como mecanismo técnico de focalización.

En cuanto a la transición con programas vigentes, los hogares que se encuentren en lista de espera del programa Mi Casa Ya podrán solicitar el traslado voluntario a este nuevo esquema si cumplen con las condiciones, mientras que aquellos que ya cuenten con un subsidio asignado en Mi Casa Ya conservarán sus condiciones y derechos adquiridos.