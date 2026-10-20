Finanzas

¿Vive en el exterior y quiere comprar vivienda en Colombia? Anuncian nuevo programa para acceder a créditos

Los interesados deben estar afiliados al FNA y estar bajo la modalidad de Ahorro Voluntario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Evelyn Acevedo Rueda

20 de octubre de 2026 a las 7:36 p. m.
Los colombianos residentes en el exterior deben estar afiliados al FNA.
Los colombianos residentes en el exterior deben estar afiliados al FNA. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones