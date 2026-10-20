Finanzas
¿Vive en el exterior y quiere comprar vivienda en Colombia? Anuncian nuevo programa para acceder a créditos
Los interesados deben estar afiliados al FNA y estar bajo la modalidad de Ahorro Voluntario.
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20 de octubre de 2026 a las 7:36 p. m.
Los colombianos residentes en el exterior deben estar afiliados al FNA. Foto: Getty Images
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