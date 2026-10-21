Gobierno asegura que “el Presupuesto General de la Nación no se ha caído” y dice que lo decretará hoy por $634,9 billones

El Gobierno nacional anunció que decretará el Presupuesto General de la Nación por $ 634,9 billones, luego de las diferencias que surgieron entre el Senado y la Cámara de Representantes durante el trámite legislativo. La decisión reabre el debate sobre la aprobación de los recursos públicos y el procedimiento que debe seguirse cuando no se logra conciliar la totalidad del articulado.

Por un vicio de trámite se cayó el Presupuesto General de la Nación, ¿qué viene ahora?

Según el pronunciamiento divulgado, el presupuesto no fue hundido ni rechazado en su totalidad por el Congreso. La explicación del Ejecutivo es que la falta de acuerdo se concentró en un artículo que no logró ser conciliado entre las dos corporaciones, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, en compañía del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que este miércoles, 21 de octubre, el Gobierno decretará el Presupuesto General de la Nación: “No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/oXfFmxBjcZ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, explicó que entraría a regir el proyecto presentado por el Gobierno, incorporando las modificaciones discutidas y aprobadas durante el primer debate legislativo. Esto mantendría tanto el monto global de $ 634,9 billones como la distribución de los recursos aprobada en esa etapa, además de las facultades para realizar traslados y reorientaciones presupuestales.

“Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado, a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado, que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, destacó José Manuel Restrepo.

El Ejecutivo sostuvo que el presupuesto contempla los gastos de funcionamiento del Estado y las partidas destinadas a inversión y programas sociales. También envió un mensaje a los inversionistas, tenedores de bonos y actores de los mercados financieros, al asegurar que la decisión busca ofrecer certidumbre sobre el manejo de las finanzas públicas.

Senado de la República, en debate al Presupuesto 2027 Foto: Senado de la República / Cortesía

Junto a esto, el Gobierno anticipó la presentación de un proyecto de ley de rescate económico ante el Congreso. La iniciativa, según lo anunciado, buscaría avanzar en el ordenamiento de las finanzas y crear condiciones para impulsar el crecimiento económico.

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“A todos los colombianos queremos enviarles un mensaje de tranquilidad, de confianza y de responsabilidad. Este gobierno está comprometido con la transparencia, con el rigor técnico y con un profundo compromiso con la verdad, poniendo en el centro de cada decisión las necesidades reales de los ciudadanos, como lo ha pedido el presidente Abelardo De La Espriella. De cara a 2027, nuestra misión es ordenar las finanzas públicas, estabilizar la economía y recuperar la senda de crecimiento que merece nuestra patria”, añadió el vicepresidente Restrepo.