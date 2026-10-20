MinHacienda agradeció a la Cámara de Representantes por aprobar el presupuesto de 2027: “Es el primer paso para corregir el rumbo”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció a la Cámara de Representantes la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de 634,9 billones de pesos, y destacó el trabajo legislativo adelantado durante los últimos dos meses para debatir y definir los recursos que tendrá el país el próximo año.

La inusual aprobación del Presupuesto 2027. Cámara terminó debate a las 4 de la madrugada del último día. Esto puede pasar

Durante su intervención ante los congresistas, el jefe de la cartera de Hacienda calificó la discusión presupuestal como una de las más difíciles que ha tenido que afrontar el Congreso de la República. Asimismo, reconoció la participación de las diferentes fuerzas políticas y resaltó especialmente el papel de la oposición durante el proceso.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, celebró la aprobación del Presupuesto 2027 en el Congreso; que quedó establecido en $634,9 billones. Reconoció que no se trató de una tarea sencilla, pero dijo que es el primer paso para estabilizar la economía. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/uVxAqNY2no — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

“Quiero, en nombre del Gobierno Nacional, agradecerles a ustedes, no solo el trabajo que han adelantado durante los últimos dos meses en este presupuesto, que es uno de los más difíciles que haya tenido que considerar el Congreso de la República”, expresó el ministro.

Gómez también valoró la firmeza con la que los sectores opositores expusieron sus posiciones, pese a las diferencias frente a las propuestas del Ejecutivo. Según señaló, las opiniones divergentes contribuyen al debate democrático y merecen reconocimiento dentro de la discusión de los asuntos de interés nacional.

“También quiero reconocer el trabajo de la oposición, la fortaleza con la cual definieron y explicaron sus opiniones, no siempre coincidentes, pero siempre valiosas”, afirmó.

Presupuesto para 2027 fue aprobado por $634,9 billones tras más de 12 horas de discusión en el Congreso

El ministro destacó que la aprobación del presupuesto representa una señal importante para la política económica del Gobierno Nacional, especialmente en un momento que consideró determinante para el futuro del país.

En ese sentido, sostuvo que la decisión del Legislativo constituye un primer paso para avanzar hacia la recuperación de la estabilidad económica y generar condiciones favorables para el crecimiento y la prosperidad en los próximos años.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Foto: Daniel Jaramillo

“Esta es una señal que el Congreso le ha dado hoy a la política económica del Gobierno y es de muchísima importancia. Este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad”, manifestó.

Al concluir su intervención, Gómez agradeció a los representantes por la disciplina, la paciencia y la disposición para permanecer en las sesiones hasta las primeras horas de la mañana, en medio de las deliberaciones sobre el proyecto presupuestal.

La aprobación del Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones para 2027 marca un avance en el trámite legislativo de las cuentas públicas y abre paso a la planificación de los recursos con los que el Gobierno espera atender las prioridades nacionales durante el próximo año.