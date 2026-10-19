Aprueban 12 artículos que el Pacto Histórico pedía eliminar del Presupuesto 2027

Luego de la aprobación del primer articulado del proyecto de ley que regirá el Presupuesto General de la Nación para 2027, el Senado aprobó el segundo bloque, que contempla los artículos 8, 10, 21, 27, 28, 60, 65, 71, 79, 80, 83, 86.

Votación del Presupuesto 2027: en un primer bloque aprobaron 65 artículos

La aprobación de este segundo bloque, con 53 votos por el sí y 18 votos por el no, recibió cuestionamientos por parte de los senadores del Pacto Histórico, como David Racero, y de otros partidos de oposición. Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, pidió excluir de la votación los artículos 84 y 85 para que se aprueben aparte.

Esto debido a que algunos artículos le darían facultades extraordinarias al Gobierno nacional para mover dineros directamente al Fondo Milagro sin pasar por la aprobación del Congreso. Racero calificó esto como “delicado”.

Ahora se votarán las proposiciones faltantes, que serían los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 51, 54, 66, 75, 76, 78, 84, 85, 90 y 92.

Tanto el jefe de la cartera económica, Miguel Gómez, como el ministro de Interior, Rodrigo Lara, están presentes en el Congreso de la República para la recta final en la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027.