Terremoto, dólar barato y tasas de interés debilitaron la economía en agosto. Analistas bajan sus proyecciones de PIB

La economía colombiana mostró señales de un deterioro mayor al esperado durante agosto. El indicador de seguimiento a la economía (ISE), que mide mensualmente el Dane, registró una contracción de 0,04 % anual y de 3,1 % frente a julio, un resultado que sorprendió a los analistas y abrió la puerta a nuevas revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento del país.

Según un informe del Banco de Bogotá, se trata del retroceso mensual más pronunciado desde la pandemia. La entidad señaló que el terremoto del 10 de agosto afectó la actividad productiva, aunque advirtió que la desaceleración responde también a problemas que venían acumulándose en diferentes sectores económicos.

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El diagnóstico coincide con el de Oxford Economics, que atribuyó parte de la contracción a las interrupciones provocadas por el sismo en el occidente del país.

De acuerdo con el Dane, las actividades primarias (entre las que se encuentran agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, por un lado, y explotación de minas y canteras, por el otro) disminuyeron un 3,19 % anual y un 2,06 % mensual, mientras que las actividades secundarias (manufactura y construcción) registraron una caída anual de 3,03 % y mensual de 4,1 %.

Finalmente, las actividades terciarias (que básicamente son servicios) crecieron 1,10 % con respecto a agosto de 2025, pero se contrajeron 1,4 % frente a julio.

El terremoto del 10 de agosto de 2026, que afectó especialmente al occidente de Colombia, le pasó factura a la economía nacional. Foto: Cruz Roja

Como lo menciona el Banco de Bogotá, la debilidad económica va más allá de los efectos del terremoto. Agricultura, minería, industria, construcción, comunicaciones, actividades financieras, alojamiento y servicios de comida presentaron contracciones anuales, lo que evidencia dificultades en varios frentes de la producción.

Entre los factores que explican este comportamiento, el banco destacó la fuerte revaluación del peso, que ha reducido la competitividad industrial, afectado las exportaciones de servicios y disminuido los ingresos provenientes de remesas. También señaló que las elevadas tasas de interés han limitado el crédito y las decisiones de inversión.

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A estas condiciones se suma la situación fiscal. Según la entidad financiera, la mayor percepción de riesgo país presiona las tasas de interés, mientras que los primeros esfuerzos del Gobierno por contener el gasto público han moderado la contratación y la ejecución presupuestal.

Las perspectivas para los próximos meses también empeoraron. Oxford Economics anunció que revisará su estimación del PIB del tercer trimestre, pasando de un crecimiento trimestral de 0,8 % a una contracción entre 0,5 % y 0,6 %.

Evolución del crecimiento económico trimestral. Foto: Diseño / Semana

Además, prevé reducir en 0,4 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento para 2026 hasta en 2,5 %. Para 2027 proyecta una expansión de 2,4 %, aunque advierte sobre los riesgos asociados con el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en la agricultura.

Por su parte, el Banco de Bogotá estima un crecimiento anual cercano a 1 % para el tercer trimestre, frente al 2,2 % previsto por el equipo técnico del Banco de la República.

La entidad considera que estos resultados podrían llevar al emisor a suspender nuevos aumentos de su tasa de interés durante lo que resta del año, mientras los analistas ajustan sus expectativas sobre la recuperación económica.