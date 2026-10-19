Dian anuncia nueva subasta de joyas y relojes decomisados

Inicia este 19 de octubre y concluye el 23. Durante esos días, la Dian pondrá a merced del martillo del Banco Popular joyas, metales y piedras preciosas, al igual que relojes que han sido incautados por la entidad.

Los bienes que quedarán a disposición de los compradores, a través del mecanismo de ‘quién da más’, se encuentran en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira.

El paquete de mercancías hace parte de incautaciones, aprehensiones o decomisos adelantados por la Dian, en su tarea de controlar la legalidad.

Según indica la Dian, las personas interesadas deben registrarse en El Martillo del Banco Popular, consultar el catálogo y revisar el número de lote, el precio base, las características y las condiciones de compra.

Una vez con la información en mano, los interesados pueden ofertar, pues se queda con la joya el que presente la mayor cifra en la puja.

En general, el precio base está por debajo de lo que la joya o mercancía tiene en el mercado.

Martillo Foto: Freepik

Para tener en cuenta

Así las cosas, hay que tener en cuenta que para presentar ofertas se requiere una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE y constituir el depósito correspondiente.

Según las recomendaciones de la Dian, antes de ofertar, los interesados deberían consultar los impuestos, las comisiones y la documentación exigida para cada lote, a fin de evitar sorpresas.

Otra sugerencia

Adicionalmente, los interesados en adquirir las mercancías que entran en subasta tendrán que tener en cuenta que hay ocasiones en las que los bienes tienen alguna condición particular, por lo que es recomendable revisar el estado en que se encuentran. Para ello, pueden hacer uso de las fotografías y descripciones que están en la página web, o asistir a las exhibiciones habilitadas para tal fin.

Los que ganen la puja

De acuerdo con las indicaciones de la Dian, quienes obtengan la adjudicación deberán pagar el saldo y remitir los documentos requeridos dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la venta, conforme a las condiciones de El Martillo.

Un punto importante que señala la entidad es que alrededor de estas actividades suelen presentarse intentos de fraude de personas escrupulosas. Para ello, la Dian recuerda que sus redes sociales se utilizan para divulgar la subasta y no para negociar bienes ni solicitar pagos.

Se requiere tener en cuenta que el registro, los depósitos y las ofertas se realizan mediante los mecanismos oficiales de El Martillo. No se debe consignar dinero en cuentas personales ni atender solicitudes de pago de supuestos intermediarios, advirtió la entidad.