¿Qué pasará con Colombia Mayor? Gobierno se pronuncia sobre los próximos pagos

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que la entidad adelanta gestiones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para garantizar la continuidad de las transferencias del programa Colombia Mayor, cuya octava entrega presenta demoras por dificultades de financiación.

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Según la entidad, el Gobierno nacional encontró problemas de financiación en el programa. Ante esta situación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, impartió instrucciones al Ministerio de Hacienda para priorizar los recursos necesarios y mantener los pagos destinados a cerca de tres millones de personas mayores beneficiarias.

Sandra Suárez directora de Prosperidad Social. Foto: Prosperidad Social

Suárez señaló que Prosperidad Social trabaja para establecer cuándo se podrá realizar el siguiente giro y que la fecha dependerá de la confirmación de la disponibilidad presupuestal.

“Desde Prosperidad Social estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la espera de la confirmación sobre la disponibilidad de los recursos para informar la fecha exacta en la que se realizará la próxima transferencia”, afirmó la funcionaria.

La directora agregó que la entidad ha adelantado gestiones desde su llegada para continuar con las entregas. También indicó que el programa representa un apoyo económico para miles de hogares.

Por su parte, el presidente se refirió a la continuidad de las ayudas y afirmó: “Jamás vamos a dejar tirados a nuestros ancianos… Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para cumplirle a nuestros abuelitos… Los vamos a seguir ayudando con todo el cariño y toda la decisión”.

Prosperidad Social anunció que comunicará la fecha del siguiente ciclo de pagos una vez tenga información confirmada sobre los recursos. La entidad publicará las novedades en sus canales oficiales, entre ellos su página web, www.prosperidadsocial.gov.co, y su canal de contenido de WhatsApp.

Prosperidad Social se refirió nuevo ciclo de pagos en Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social

Los beneficiarios también pueden presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones mediante el formulario disponible en el sitio web de la entidad, o consultar las gerencias regionales para recibir orientación.

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Finalmente, Prosperidad Social recordó que los trámites relacionados con sus programas y transferencias monetarias no tienen costo. “Ningún funcionario, intermediario o tercero está autorizado para cobrar por estas gestiones”. Asimismo, recomendó consultar únicamente los canales oficiales para verificar las fechas de pago, el registro de productos financieros y los procedimientos asociados con las transferencias.