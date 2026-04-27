Finanzas
Subsidios con Sisbén 2026: cuáles son los beneficios que reciben quienes están en el grupo B
Aunque tienen cierta estabilidad, las familias del grupo B siguen siendo prioridad en políticas sociales para garantizar su bienestar.
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27 de abril de 2026 a las 12:18 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre el grupo B del Sisbén. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)
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