Economía colombiana desaceleró en agosto y quedó en terreno negativo

Una desaceleración en la economía se registró en agosto, según el Índice de Seguimiento a la Economía-ISE, del Dane.

La cifra reportada por la entidad de las estadísticas, para el octavo mes del año, es de -0,04 %.

El comportamiento mensual es aún más preocupante. En comparación con julio, agosto tuvo una estrepitosa caída, de 3,11 %, según el informe del Dane.

En el año corrido, es decir, de enero a agosto, la economía lleva un impulso de 2,27 %, lo que permite prever que el resultado trimestral podría ser débil y poner peso para que la cifra total para el cierre del año no llegue a ser tan expansiva.

De hecho, las principales proyecciones para Colombia, luego de las revisiones hechas, apuntan a que el producto interno bruto-PIB no dará más de un rango entre 2,2 y 2,6 %. Por ejemplo, la estimación que tiene el Fondo Monetario Internacional-FMI es de 2,2 %. El Banco de la República, entre tanto, tiene un pronóstico de 2,6 %, mientras que el Banco Mundial le apunta a un 2,3 %.

Economía colombiana en agosto de 2026 Foto: Dane / Informe

Sectores caídos

La agricultura, que hace parte de las actividades primarias en la manera en que hace la medición de la economía el Dane, con el ISE, tuvieron un decrecimiento anual de 3,19 % (-3,19 %). En ese componente también está incluida la ganadería y la minería, esta última, con una caída acumulada de 18 % en los últimos 4 años, según ha venido advirtiendo el gremio (Asociación Colombiana de Minería).

Agricultura. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

No obstante, algo que no puede pasar desapercibido es el tema agrícola, pues de ello depende la seguridad alimentaria y miles de empleos que no son fáciles de migrar a otros sectores.

Los agricultores han estado prevenidos, con temores frente al efecto climático que está provocando el Fenómeno del Niño, lo que ha reducido la apuesta por las cosechas.

¿Cómo le fue a la industria?

En el caso de la industria, el informe del Dane también evidencia que el sector tuvo un decrecimiento.

En el dato anual, estas actividades que se inscriben en la medición como secundarias, cayó en 3,02 % en comparación con lo que se tenía en igual mes del año anterior.

Esta contracción coincide con la situación que han estado exponiendo empresarios como Arturo Calle, quien habló de la situación de esta cadena de tiendas del sector textil, que ha tenido que hacer alrededor de 2.000 despidos, entre personal de las plantas de producción, de las tiendas y administrativos, debido a la competencia desigual que les están haciendo plataformas como Temu y Shein.

Industria, en contracción. Foto: Atmos

Turismo, comercio y transporte

Finalmente están las actividades terciarias, entre las que se inscriben el turismo, el comercio y el transporte, y se relacionan más con servicios.

Venían siendo las más impulsadas, pero en agosto, también mostraron freno.

De niveles altos pasaron a crecimientos de solo 1,10 % en agosto, según el informe del Dane.

Durante el mes de agosto, tuvieron un resultado de 1,39 % respecto a julio.