Caída en producción manufacturera preocupa al gremio empresarial

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló los resultados de la más reciente Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (Emmet), evidenciando un complejo escenario para la industria nacional.

Arturo Calle alertó en el Congreso el efecto que están generando la suplantación de marca y la venta en plataformas como Temu y Shein

En el mes de agosto de 2026, la producción real del sector manufacturero registró un descenso de 3,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando su segunda caída mensual consecutiva y consolidando el resultado más bajo en lo que va del año.

Frente a esta coyuntura, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su profunda preocupación por el comportamiento de la actividad industrial. “Preocupa que la industria complete dos meses consecutivos de caídas en producción y ventas, y que agosto registre uno de los resultados más desfavorables del año”, alertó el gremio.

El deterioro dentro de la industria no solo se limitó al volumen de producción. De acuerdo con el informe del Dane, las ventas reales registraron un retroceso de 3,5%, mientras que el personal ocupado se redujo en 1,3% frente a agosto de 2025.

Comportamiento de la industria nacional al mes de agosto. Foto: El País

Estas cifras reflejan una pérdida de dinamismo frente al desempeño observado un año atrás, cuando la producción crecía a una tasa de 1,1%, las ventas avanzaban 0,9% y la ocupación aumentaba 0,8%. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la actividad industrial apenas reporta un crecimiento de 0,4%, lejano del 2,1% registrado en el mismo lapso de 2025.

La contracción fue generalizada a lo largo de las distintas ramas industriales. De los 39 dominios evaluados por el Dane, un total de 29 mostraron variaciones anuales negativas, restando en conjunto 5,7 puntos porcentuales al indicador nacional.

Entre los subsectores con caídas más pronunciadas destacan la fabricación de productos de caucho (-21,1%), el curtido y recurtido de cueros (-19,2%), las actividades de impresión (-18,9%), las sustancias químicas básicas (-16,4%) y la confección de prendas de vestir (-15,4%).

En el ámbito de la comercialización fabril, sectores clave como el cuero, el caucho y la industria automotriz anotaron pérdidas de ventas superiores a 24%.

El análisis de la Andi respecto a estas cifras alertó que algunos motores clave de la producción nacional, como refinación de petróleo, sustancias químicas, alimentos e industria automotriz, hoy están contribuyendo activamente al retroceso de la industria.

A nivel territorial, los mayores descensos en la producción afectaron al departamento del Valle del Cauca (-13,4%) y a ciudades como Santiago de Cali (-22,1%) y Yumbo (-15,9%). Ante esto, el gremio empresarial insistió en la necesidad urgente de recuperar la confianza e impulsar sectores estratégicos como infraestructura, construcción, agro y minería.