Arturo Calle alertó en el Congreso el efecto que están generando la suplantación de marca y la venta en plataformas como Temu y Shein

Una tabla de salvación están pidiendo los empresarios colombianos, frente a las compras a través de las plataformas como Temu, Shein y similares, que compiten en la misma cancha del mercado colombiano, pero con reglas altamente desiguales.

La industria nacional está herida, y con gravedad, manifestaron los empresarios que intervinieron en una audiencia pública convocada en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, por iniciativa de Jhon Jairo Berrío, parlamentario de Antioquia.

El fenómeno conocido como “minimis” en el comercio internacional es lo que los trasnocha ahora, pues está teniendo un incremento desmedido, que genera otros efectos negativos para la actividad empresarial que se hace de manera legal.

El empresario colombiano Arturo Calle fue uno de los que intervinientes. Allí expuso las estadísticas que deja como efecto negativo esa posibilidad que tienen las mencionadas plataformas, de inundar al consumidor con mercancías importadas que quedan exentas de pagar aranceles e impuestos aduaneros. Todo, por el llamado ‘minimis’, que no es otra cosa que el umbral de valor por debajo del cual un país decide no cobrar determinados tributos a las mercancías importadas, generalmente para facilitar el comercio y reducir los costos administrativos de tramitar paquetes de poco valor.

En aprovechamiento de esa ventana, terminan metiendo altos volúmenes de mercancía que no paga arancel, le excluyen el IVA si la relación comercial es con un país con el que exista TLC, con lo cual, se echa mano de la triangulación: se pasan por la nación con tratado de libre comercio.

Diego Pineda y Arturo Calle, empresarios del sector textil Foto: Transmisión Youtube

El caso de Arturo Calle

Arturo Calle contó su experiencia particular en el contexto de esa competencia desigual, a la que además se suma la suplantación de la marca. Ante la audiencia convocada en el Legislativo, mostró la imagen de un bolso con su sello, el cual ha sido confeccionado por décadas, pero que es falseado y vendido por otros en diferentes plataformas por una valor de 36.934 pesos, lejos del costo que a la marca auténtica le implica fabricar el mismo producto.

Habló de enormes cifras que evidencian el golpe que está recibiendo la industria nacional. “He vivido la evolución del comercio en el país, por eso, son preocupantes los resultados en nuestra empresa causados por esa competencia desigual que solo beneficia a empresas de países lejanos, y no aporta al desarrollo de Colombia”.

Acto seguido entregó las cifras, las cuales evidenciaron la cruda realidad de la situación: “En nuestras plantas de Pereira hemos disminuido 1.200 empleos”.

Agregó que en las oficinas han tenido que recortar 100 empleos y tienen proyectado disminuir otros 100. “No los hemos quitado porque seguimos luchando y viendo donde disminuimos gastos”, explicó.

Y no es todo. En las tiendas han tenido que eliminar 600 empleos. “En total serían unos 2000 empleos afectados. Eso es muy delicado. La explicación es sencilla, si hay menos compradores hay menos ingresos, lo que conduce a que no se puedan pagar los empleados”.

Hueco en el recaudo tributario

La destrucción de empleo no sería el único efecto del ‘minimis’. Diego Pineda, empresario de Co&tex, también puso en la audiencia un par de cifras que demuestran el grave efecto. “Fueron 12.000 toneladas que ingresaron por plataformas. 66 millones de prendas. Si se establece un promedio de 10 dólares por prenda, lo que se pierde en recaudo en una crisis fiscal como la que tiene el país, equivale a más de una reforma tributaria: entre 17 y 20 billones que no se reciben por arancel e IVA.

La audiencia estuvo encaminada a poner en la vitrina la problemática, con la expectativa de adopción de normas que corrijan el problema que está afectando a la industria textil nacional.