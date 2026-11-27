Con la llegada de diciembre, los empleadores deben prepararse para cumplir con el pago de la prima de servicios, una prestación laboral que también cobija a las personas que trabajan en el servicio doméstico.

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Este derecho incluye a empleadas del hogar, niñeras, conductores de servicio familiar y trabajadores de fincas, entre otros. La modalidad de contratación no elimina esta obligación: quienes trabajan de tiempo completo, por jornadas parciales o algunos días a la semana también deben recibir el reconocimiento económico correspondiente.

En diciembre se liquida la segunda cuota de la prima de servicios. Conozca cómo calcular lo que recibirá de esta prestación. Foto: Getty Images - Composición SEMANA

La medida está respaldada por la Ley 1788 de 2016, que extendió el derecho a la prima de servicios a los trabajadores domésticos en Colombia.

La prima de servicios se reconoce en dos periodos durante el año. El primer pago corresponde al semestre comprendido entre enero y junio y debió realizarse, como máximo, el 30 de junio.

El segundo desembolso corresponde al periodo de julio a diciembre y tiene como fecha límite el 20 de diciembre.

Por esta razón, los empleadores deben revisar con anticipación los días laborados y el salario de la persona contratada para establecer cuánto dinero deben reconocerle.

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¿Cómo se calcula la prima de una empleada doméstica?

Para saber cuánto debe recibir una empleada doméstica por concepto de prima, se debe tener en cuenta cuánto gana al mes y cuánto tiempo trabajó durante el semestre.

Si estuvo vinculada durante los seis meses completos, le corresponde un pago equivalente a medio salario mensual, al que se suma el auxilio de transporte, si tiene derecho a recibirlo. Si, por el contrario, empezó a trabajar después de junio o dejó de hacerlo antes de diciembre, el pago se calcula según el tiempo que alcanzó a trabajar.

Pago de prima para trabajadoras domésticas en diciembre. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

Las empleadas domésticas que trabajan por días también tienen derecho a recibir la prima de servicios. Esta prestación las cobija, independientemente de que trabajen uno, dos o tres días a la semana. En estos casos, el valor que deben recibir se calcula de acuerdo con los días laborados y el pago que reciben por sus servicios.

Por otra parte, el auxilio de transporte también debe incluirse en la liquidación de la prima, siempre que la trabajadora tenga derecho a recibirlo. De esta manera, para establecer el monto final, el empleador debe tener en cuenta el salario, el auxilio de transporte y el tiempo trabajado durante el semestre.