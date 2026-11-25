Grupo Aval tendría un nuevo presidente. Gerardo Hernández, actual titular del banco AV Villas, sería el encargado de reemplazar a María Lorena Gutiérrez, quien presentó su renuncia después de cerca de ocho años vinculada al conglomerado, los últimos dos y medio como presidenta.

Renunció la presidenta del Grupo Aval: María Lorena Gutiérrez comunicó su decisión

Según el diario La República, Hernández tomará las riendas del grupo financiero, en un movimiento que se suma a los recientes cambios en la dirección de sus principales entidades.

Su llegada se produciría menos de un mes después de la salida de Juan Carlos Echeverry de la presidencia del Banco de Bogotá y el nombramiento de María Fernanda Suárez en ese cargo.

Gerardo Hernández, presidente de AV Villas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El posible nuevo presidente del Grupo Aval tiene una trayectoria que combina experiencia en el sector público, regulación financiera y dirección bancaria.

Uno de los cargos más relevantes de su carrera fue en la Superintendencia Financiera, entidad que dirigió entre 2010 y 2017. También fue codirector del Banco de la República entre 2017 y 2021, institución en la que se desempeñó como gerente ejecutivo y secretario de la Junta Directiva durante varios años.

Su vinculación con el Grupo Aval comenzó en 2021, cuando asumió la vicepresidencia jurídica del Banco de Bogotá. Posteriormente, en julio de 2024, llegó a la presidencia de AV Villas, entidad desde la que ahora dará el salto a la dirección del conglomerado.

Durante su gestión en ese banco, Hernández estuvo al frente de un proceso de recuperación de resultados. Según cifras reportadas por el grupo, AV Villas registró utilidades por $19.000 millones a septiembre de 2026, frente a pérdidas de $55.000 millones en el mismo periodo de 2025. La entidad esperaba cerrar el año con ganancias cercanas a $30.000 millones.

María Lorena Gutiérrez Botero renunció a la presidencia de Grupo Aval. Foto: Esteban Vega - SEMANA

El ejecutivo también fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social, y asesor del director ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó el medio citado.

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Su principal reto será dar continuidad a la estrategia corporativa de Grupo Aval para el periodo 2026-2031, que contempla la transformación tecnológica, la integración de negocios y el fortalecimiento de sus operaciones financieras, en medio de una nueva etapa de cambios en la alta dirección del conglomerado.