Bancolombia dejará de entregar billetes de $10.000 a través de sus cajeros automáticos. La decisión fue confirmada por la entidad financiera, luego de que usuarios comenzaran a encontrar avisos en las pantallas de algunos dispositivos en los que se anunciaba que esta denominación dejaría de estar disponible para los retiros.

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El cambio responde a condiciones relacionadas con el abastecimiento de efectivo y el funcionamiento de los equipos. Según explicó el banco a Valora Analitik, actualmente existe una menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, situación que, sumada a las condiciones físicas en las que algunas piezas llegan a los cajeros, puede dificultar su procesamiento.

@Jota8410 @luisangelsjo @Jota8410 ¡Hola!👋En ese caso puedes hacer retiros desde nuestros corresponsales Bancarios. Poco a poco retiraremos los billetes de $10.000 de los cajeros, para cuidar su funcionamiento. Desde ya, algunos cajeros no entregan valores de $10.000 ni de $30.000👉 — Bancolombia (@Bancolombia) November 25, 2026

La entidad señaló que estos factores llevaron a modificar la distribución de las denominaciones utilizadas en su red de cajeros automáticos y a dar prioridad a billetes de mayor valor.

La información también se conoció a través de mensajes que comenzaron a aparecer en algunos puntos de retiro. En ellos, Bancolombia advertía a sus clientes sobre la salida de los billetes de $10.000 y les pedía tener presente el cambio al momento de realizar sus próximas operaciones.

Bancolombia explica las razones para el retiro de los billetes. Foto: Foto SEMANA

Bancolombia incorporará billetes de $100.000

La modificación en los retiros estará acompañada de otro ajuste en la red de cajeros automáticos: la incorporación de billetes de $100.000.

De acuerdo con la explicación entregada por la entidad, el objetivo es aumentar la capacidad operativa de los dispositivos y permitir que más clientes puedan realizar retiros utilizando cada cajero.

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La disponibilidad de denominaciones de mayor valor permite entregar sumas más altas con una menor cantidad de billetes. Con esto, el banco busca optimizar el funcionamiento de sus equipos y hacer más eficientes las operaciones de retiro.

Bancolombia indicó que este proceso hace parte de la evolución que viene desarrollando en su infraestructura de cajeros, con cambios orientados a mejorar la experiencia de los usuarios.