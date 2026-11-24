Los clientes de Bancolombia deberán tener en cuenta un cambio al momento de retirar dinero en efectivo. La entidad comenzó a retirar los billetes de $10.000 de sus cajeros automáticos, una decisión que ya se anuncia en las pantallas de algunos de estos dispositivos y que ha generado inquietudes entre los usuarios.

Advierten sobre peligrosa estafa en cajeros automáticos: este pequeño detalle podría poner en riesgo sus cuentas bancarias

La novedad se hizo visible mediante mensajes en los que el banco advierte que esta denominación dejará de estar disponible en su red de cajeros. La situación despertó preguntas sobre las razones de la medida y sobre si el billete dejará de circular en el país.

Ante las inquietudes, Bancolombia se pronunció a través de su cuenta oficial de X y confirmó que el cambio se aplicará de manera gradual. La entidad explicó que busca evitar inconvenientes en sus dispositivos y señaló: “La medida de retirar poco a poco los billetes de $10.000, busca también cuidar el funcionamiento de nuestros cajeros y mejoramos la experiencia al retirar plata”.

Además, el banco precisó que la modificación ya comenzó a reflejarse en algunos puntos de retiro. “Desde ya, algunos cajeros no entregan valores de $10.000 ni de $30.000”, indicó en respuesta a los usuarios que consultaron por la novedad.

¿Por qué Bancolombia dejará de entregar billetes de $10.000?

La entidad también entregó detalles sobre las razones que llevaron a tomar esta determinación. En declaraciones conocidas por Valora Analitik, explicó que hay dificultades relacionadas tanto con la cantidad de billetes disponibles como con las condiciones en las que llegan a sus cajeros.

“La medida hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente”, señaló Bancolombia.

Usuarios encontraron en las pantallas de algunos cajeros un aviso sobre la salida de los billetes de $10.000. Foto: Redes sociales

En esa misma explicación, la entidad agregó que “la menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones”.

Esto significa que no se trata de una decisión relacionada con la pérdida de valor del billete, sino con las dificultades que representa para el banco conseguir suficientes unidades y utilizarlas adecuadamente en sus máquinas.

¿El billete de $10.000 desaparecerá de Colombia?

La decisión de Bancolombia no significa que los billetes de $10.000 vayan a desaparecer de la economía colombiana. La medida corresponde exclusivamente a la disponibilidad de esta denominación en los cajeros automáticos de la entidad.

Por lo tanto, estos billetes conservarán su validez y podrán seguir utilizándose para realizar compras, pagos y otras transacciones en efectivo.

Los billetes de $10.000 conservarán su validez en Colombia, pese a que Bancolombia dejará de entregarlos en sus cajeros. Foto: Montaje: fotos GUILLERMO TORRES REINA- Semana / Getty

El anuncio del banco tampoco significa que todos sus cajeros dejarán de entregar esta denominación al mismo tiempo, pues la entidad indicó que el retiro se realizará progresivamente.